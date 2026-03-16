Βίντεο από το σκάφος της Frontex που βούλιαξε στο Καστελλόριζο - Γκίκας: «Λάθος χειρισμός»

Ως αποτέλεσμα λανθασμένου χειρισμού του κυβερνήτη του σκάφους που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό με τη βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελλόριζο.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο Action 24, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «περίεργο περιστατικό».

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/3), το Λιμενικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία και βίντεο από το σκάφος της Frontex:

«Έγινε ένας λάθος χειρισμός»

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα στέλεχος του λιμενικού, που λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τη Frontex και η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο κυβερνήτης του σκάφους επιχείρησε ελιγμό, ενώ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

«Έγινε ένας λάθος χειρισμός από τον κυβερνήτη του πλοίου, ο οποίος πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα. Όταν κινείσαι με μεγάλες ταχύτητες, οι χειρισμοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο χειρισμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το σκάφος, ενώ ακολούθησε και μικρή έκρηξη λόγω καυσίμων.

Δεν επρόκειτο για επιχείρηση

Ο Στέφανος Γκίκας διευκρίνισε ότι το σκάφος δεν συμμετείχε σε επιχειρησιακή δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε, ο κυβερνήτης πραγματοποιούσε αναγνώριση και επίδειξη της περιοχής στην πρέσβειρα της Εσθονίας.



«Δεν ήταν στο πλαίσιο κάποιας επιχείρησης. Ουσιαστικά επρόκειτο για μία επίδειξη της περιοχής», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε ότι δεν υπήρχε ξέρα στην περιοχή και ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εμπλέκεται άλλο σκάφος στο περιστατικό.

Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

Μετά το συμβάν, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ναυτιλίας, υπήρξε άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος. Παραπλέον πλωτό του Λιμενικού έσπευσε στο σημείο και περισυνέλλεξε τους επιβαίνοντες, ενώ το σκάφος της Frontex τελικά βυθίστηκε.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ταχύτατες διαδικασίες στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Γκίκα, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

«Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των τραυματιών», ανέφερε.

«Θα γίνει έρευνα για το περιστατικό»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι για το συμβάν θα πραγματοποιηθεί πλήρης έρευνα, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.



«Οπωσδήποτε θα γίνει έρευνα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο από τη λιμενική αρχή όσο και από όλους τους αρμόδιους φορείς», σημείωσε.



Παράλληλα τόνισε ότι τα περιστατικά αυτά δείχνουν πόσο απαιτητικές είναι οι επιχειρήσεις επιτήρησης και ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή των ελληνικών συνόρων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Σήμερα, απογευματινές ώρες (περίπου 16:30), σημειώθηκε ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης FRONTEX κατά την έξοδο του από τον λιμένα Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη του πληρώματος (εσθονικής υπηκοότητας), καθώς και ένα (01) στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.

Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο Ρόδου

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΠΛΣ του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος (καταμαράν), τα οποία προέβησαν στην επιτυχή περισυλλογή των πέντε επιβαινόντων. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, τέσσερις εκ των επιβαινόντων διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα:

Δύο (02) Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι.

Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή, διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης».