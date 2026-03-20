Καστελόριζο: «Εξαντλήθηκε η υπομονή μας» - Κραυγή αγωνίας για τις διακοπές ρεύματος

Έντονη ανησυχία επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Καστελόριζο , και ο λόγος είναι οι συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης αλλά και οι συνεχόμενες διακυμάνσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που δημιουργεί όπως είναι φυσικό σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους του ακριτικού νησιού.

Για αυτό τον λόγο, ο δήμαρχος Καστελόριζου, Νίκος Ασβέστης με επιστολή του προς τον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΗ, στο υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας αλλά και στον συνήγορο του Πολίτη προσπαθεί να μεταφέρει την έντονης ανησυχία αλλά και αναστάτωση που επικρατεί στο νησί, τονίζοντας ότι η τωρινή κατάσταση έχει φτάσει στα όρια της.



Στην ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Καστελόριζου, Νίκος Ασβεστης τονίζει χαρακτηριστικά, «η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί», τονίζοντας πως οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης προκαλούν σοβαρές δυσκολίες τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επαγγελματίες του νησιού.

Επιπλέον, ο δήμαρχος ζητά άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Φόβος και ανησυχία για την τουριστική περίοδο

Με την τουριστική περίοδο να είναι κοντά, αυτή η κατάσταση έχει φέρει ιδιαίτερη ανησυχία για τον λόγο για το τι θα συμβεί όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας που επικρατεί στο νησί τους καλοκαιρινούς μήνες.

Για αυτό τον λόγο, οι κάτοικοι ζητούν άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα τους.