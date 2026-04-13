Διάσωση 59 μεταναστών νότια της Κρήτης - Επιχείρηση με Frontex και γαλλικό πολεμικό

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκε λέμβος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο καθώς και αεροσκάφος της Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη διάσωση συνολικά 59 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν στη λέμβο. Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από σκάφος που επιχειρούσε στην περιοχή.

Οι 59 επιβαίνοντες μεταφέρονται με ασφάλεια στον Κόλπο Μεσαράς και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Αγία Γαλήνη, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή ολοκλήρωση της διάσωσης.