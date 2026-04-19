Ιωάννινα: Αεροδιακομιδή για τραυματισμένη γυναίκα από το φαράγγι του Βίκου προς το νοσοκομείο

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης Ελβετίδας τουρίστριας στο φαράγγι του Βίκου το απόγευμα της Κυριακής 19 Απριλίου, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.



Στην επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Βίκου, για τη μεταφορά της γυναίκας, ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου. Στο σημείο επιχειρούν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και ο επικεφαλής της επιχείρησης ο Αντιπύραρχος, Σωτήρης Λύχνος.

Η γυναίκα έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.



Οι διασώστες έχουν ήδη προσεγγίσει το σημείο, προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης και αναμένουν την άφιξη ελικοπτέρου για την παραλαβή της, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης ώρας. Η τραυματίας αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας από μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για μεταφορά τραυματισμένης αλλοδαπής από μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου, στην Τ.Κ. Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της.



Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο την παρέλαβε από το σημείο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.