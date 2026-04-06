Θεσσαλονίκη: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 58χρονος που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του ο 58χρονος άνδρας που χθες, Κυριακή 5 Απριλίου, το απόγευμα έπεσε από μεγάλο ύψος στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Thestival, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα, όταν ο 58χρονος είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του κοντά στο σπίτι του. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 40 μέτρων. Ο σκύλος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι, γεγονός που ανησύχησε τους συγγενείς του, οι οποίοι και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό. Στο σημείο έφτασαν επίσης κλιμάκιο της ΕΚΑΜ και εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Η ανάσυρσή του αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μεταφορά του διά θαλάσσης. Σκάφος του Λιμενικού τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 58χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

