Θεσσαλονίκη: Άλμα 120% στις νέες βιοτεχνίες – Πόσες άνοιξαν φέτος στο πρώτο τρίμηνο

Αύξηση κατά 120% καταγράφουν οι βιοτεχνίες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθαν σε 374 από 170 αντίστοιχα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών, ενώ παράλληλα αποτυπώνει και ένα ενισχυμένο αίσθημα ασφάλειας για την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.

