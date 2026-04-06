Φανερό Δείπνο με κρέας διοργανώνει για άλλη μια χρονιά τη Μεγάλη Παρασκευή η Ένωση Άθεων

Σύμφωνα με την ανάρτηση τους στην σελίδα της Ένωσης στο Facebook, θα διεξαχθούν, όχι ένα αλλά τέσσερα τέτοια δείπνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο.

Όπως αναφέρουν στην ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για να γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να φάμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας, χωρίς περιορισμούς από υπερφυσικά όντα.

Για τον λόγο, που το κάνουν αυτό την Μεγάλη Παρασκευή, την ημέρα που είναι το μεγαλύτερο πένθος για την εκκλησία, αναφέρουν ότι όσο κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη, εμείς επιλέγουμε την ομορφιά της παρέας, συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης, και τη σημασία του ορθολογισμού.

Οι φανεροί δείπνοι όπως αναφέρουν θα γίνουν σε σουβλατζίδικο στην Αθήνα και στις Σέρρες, στον Βόλο σε ουζερί της πόλης ενώ για λόγους ασφαλείας δεν έχουν αναφέρει σε ποιο μαγαζί θα γίνει στην Θεσσαλονίκη αλλά μόνο το σημείο συνάντησης.