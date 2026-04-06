Πάσχα με πυροτεχνήματα: Σοβαρές επιπτώσεις σε ζώα και περιβάλλον - Χιλιάδες κατασχέσεις από την ΕΛΑΣ

Σοβαρές τραυματικές συνέπειες προκαλεί η χρήση θορυβωδών πυροτεχνημάτων και ιπτάμενων φαναριών, πρακτικές ιδιαίτερα διαδεδομένες κατά την περίοδο του Πάσχα, προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μόνο τον Μάρτιο του 2026 κατασχέθηκαν σε όλη τη χώρα 21.616 κροτίδες και εκατοντάδες αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί, παιδικά αθύρματα και βεγγαλικά.

Η ΝΕΜΕΣΙΣ έχει ήδη αποστείλει αίτημα σε όλους τους δήμους, ζητώντας την απαγόρευση των θορυβωδών πυροτεχνημάτων και των ιπτάμενων φαναριών, ενώ παράλληλα ζητά ενίσχυση των ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όπως σημειώνει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νατάσα Μπομπολάκη, «υπάρχουν δήμοι που κάνουν προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, αλλά θέλουμε να αυξηθούν. Από την πλευρά μας, θα βραβεύσουμε τους δήμους που θα σεβαστούν τη φύση, τους ανθρώπους και τα ζώα».

Στην επιστολή της Ομοσπονδίας, με κοινοποίηση στον πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συντάσσεται με το αίτημα για μη χρήση πυροτεχνημάτων κρότου και ιπτάμενων φαναριών, ενώ τα συμβατικά πυροτεχνήματα φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 150-170 ντεσιμπέλ σε κοντινή απόσταση, πολύ πάνω από το όριο πόνου για τον άνθρωπο (120-130 dB).

Επιπτώσεις στα ζώα και το περιβάλλον

Η ΝΕΜΕΣΙΣ επισημαίνει ότι σκύλοι και γάτες διαθέτουν ευαίσθητη ακοή και αντιλαμβάνονται τους ήχους πολλαπλάσια εντονότερα από τον άνθρωπο. Ο θόρυβος των πυροτεχνημάτων προκαλεί ακραίο πανικό, με ζώα να τρέπονται σε φυγή, να τραυματίζονται ή ακόμη και να χάνουν τη ζωή τους. Παρατηρούνται κρίσεις άγχους, ταχυκαρδία, επιθετικότητα ή πλήρης αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς, ενώ δεν είναι σπάνιοι οι θάνατοι από καρδιακή ανακοπή.

Σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται και στην άγρια πανίδα, με πουλιά να εγκαταλείπουν φωλιές μέσα στη νύχτα ή να συγκρούονται λόγω πανικού, διαταράσσοντας κρίσιμες οικολογικές ισορροπίες. Όπως τονίζει η ΝΕΜΕΣΙΣ, «Ο θόρυβος των πυροτεχνημάτων δεν είναι απλώς ενόχληση. Είναι αιφνίδιος, ανεξέλεγκτος και βίαιος ήχος, που ενεργοποιεί τον μηχανισμό επιβίωσης των ζώων».

Κατασχέσεις και προειδοποιήσεις της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία καταγράφει χιλιάδες κατασχέσεις πυροτεχνημάτων σε όλη τη χώρα, με την πλειονότητα στην Αττική. Από τις 7 έως τις 29 Μαρτίου 2026, κατασχέθηκαν συνολικά 21.616 κροτίδες, 584 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί και εκατοντάδες παιδικά αθύρματα και βεγγαλικά, ενώ μόνο στα Γρεβενά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.465 κροτίδες και 605 παιδικά αθύρματα.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και βεγγαλικών χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά, και προειδοποιεί για τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών ή ακόμη και απώλειας ζωής. Προτρέπει τους γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά για τους κινδύνους και να αποτρέπουν οποιαδήποτε επαφή με παράνομα πυροτεχνήματα, ειδικά κατά την περίοδο του Πάσχα.

«Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν μετριέται από το πόσο θορυβώδης είναι ο εορτασμός της, αλλά από το πόσο σέβεται τους πιο ευάλωτους, ανθρώπους και ζώα», καταλήγει η κ. Μπομπολάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ