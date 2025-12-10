Κοζάνη: Όπου φύγει φύγει από επικίνδυνα πυροτεχνήματα στο άναμμα του δέντρου -Τραυματίστηκαν πολίτες

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν πολίτες το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου στην πόλη της Κοζάνης καθώς κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής για το άναμμα του δέντρου, τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν απείλησαν μικρούς και μεγάλους.

Συγκεκριμένα, η ποσότητα των πυροτεχνημάτων που πετάχτηκε ήταν τέτοια που ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, να προστατευτεί καθώς η κατάσταση είχε βγει εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με το Kozanimedia μια γυναίκα ανέφερε πως θραύσμα από πυροτέχνημα την «πέτυχε» στο μέτωπο, με την ίδια να σπεύδει σε παρακείμενο φαρμακείο. Μια άλλη τόνισε ότι ένα θραύσμα τη χτύπησε στο μάγουλο και αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον με το παιδί της. Υπάρχει και μαρτυρία ότι κοκκίνισε το μάτι ενός παιδιού από πυροτέχνημα.

Πηγή: Kozanimedia

Εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα πυροτεχνήματα, που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στο χώρο, ενώ υπάρχουν και μικροτραυματισμοί.

Σημειώνεται πως την ευθύνη της όλης διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιος και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά και στο συγκεκριμένο σημείο τα πυροτεχνήματα.