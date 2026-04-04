Έξι συλληφθέντες, οι τρεις ανήλικοι, για διακίνηση κροτίδων στο Σύνταγμα

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους πέρασαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου στο Σύνταγμα, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς εντοπίστηκαν να διακινούν κροτίδες.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να κινούνται πεζή στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή ενός εξ’ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες.



Σε έρευνα που έγινε στα σπίτια των ανήλικων, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 369 κροτίδες.



Για την υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις γονείς, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.