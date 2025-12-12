Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο - Σάλος με τη στάση της διευθύντριας

Πανικός επικράτησε σε σχολείο στο Ναύπλιο όταν ένας μαθητής Γυμνασίου τραυματίστηκε λόγω έκρηξης κροτίδας που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου.

Η κροτίδα φαίνεται πως έσκασε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος να έχει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οργή για την στάση της διευθύντριας

Από την πλευρά τους, οι γονείς είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τη στάση της διοίκησης του σχολείο καθώς η διευθύντρια απάντησε πως τα παιδιά δεν όφειλαν να είσαι στο εν λόγω σημείο. Μάλιστα προσέθεσε πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι αυτά που πηγαίνουν Γυμνάσιο.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα Argolikes Eidiseis, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο πήρε απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του. Όταν δε, ζητήθηκαν δηλώσεις από τη διευθύντρια εκείνη αρνήθηκε να τοποθετηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω».

Οι γονείς με τη σειρά τους, καταγγέλλουν τη διαχείριση του περιστατικού και έχουν ήδη καταθέσει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, τον εκρηκτικό μηχανισμό είχαν φέρει στο σχολείο μια ομάδα μαθητών.