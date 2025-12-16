Ηράκλειο: «Άδειασαν» το κυλικείο Γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε ένα έτος

Νέο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε στο κυλικείο του Γυμνασίου Γουβών στο Ηράκλειο, με αγνώστους να εισβάλλουν στον χώρο και να αφαιρούν το σύνολο σχεδόν των προϊόντων που βρίσκονταν εκεί.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο διευθυντής του σχολείου, κ. Μανώλης Συριγωνάκης, δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη ύποπτη ενέργεια στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες στόχευσαν αποκλειστικά το κυλικείο. Πρόκειται, μάλιστα, για την τέταρτη διάρρηξη που καταγράφεται από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Οι διαρρήκτες άδειασαν τα ράφια του κυλικείου, αφαιρώντας τρόφιμα όπως αλλαντικά και σφολιάτες, προκαλώντας εκ νέου αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή, το σχολείο έχει ήδη υποβάλει αίτημα για την τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας στον χώρο, με τη σχετική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, επισημαίνει την απουσία φύλακα από το σχολείο, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να περιορίσει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.