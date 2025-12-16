Έπιασαν 22χρονο με δέκα κιλά κάνναβη, στο «κάδρο» μητέρα και αδερφή!

Ποσότητα δέκα κιλών κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης κατάσχεσαν οι Αστυνομικές Αρχές των Χανίων, σε σπίτι αλλά και σε χωράφι αντίστοιχα. Τις πισότητες αυτές κατείχε προς διακίνηση 22χρονος Αλβανός ο οποίος και συνελήφθη. Ως εμπλεκόμενες στην υποθεση φέρονται επίσης η 53χρονη μητέρα και η 29χρονη αδερφή του συλληφθέντα.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη 22χρονου στην Κρήτη για ναρκωτικά.