Έπιασαν 22χρονο με δέκα κιλά κάνναβη, στο «κάδρο» μητέρα και αδερφή!

Τις ποσότητες αυτές κατείχε προς διακίνηση ο νεαρός.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Ποσότητα δέκα κιλών κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης κατάσχεσαν οι Αστυνομικές Αρχές των Χανίων, σε σπίτι αλλά και σε χωράφι αντίστοιχα.  Τις πισότητες αυτές κατείχε προς διακίνηση 22χρονος Αλβανός ο οποίος και συνελήφθη.  Ως εμπλεκόμενες στην υποθεση φέρονται επίσης η 53χρονη μητέρα και η 29χρονη αδερφή του συλληφθέντα.

