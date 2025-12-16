Αγρότες έχυσαν γάλα έξω από τη ΔΟΥ Χανίων σε κινητοποίηση για τον προϋπολογισμό - Βίντεο

Έκλεψαν την παράσταση οι αγρότες στη διαμαρτυρία για τον προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) έξω από την εφορία στα Χανιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του kriti360.gr φτάνοντας στο κέντρο της πόλης με τα αγροτικά τους οχήματα, κατέβηκαν και έχυσαν στην άσφαλτο ένα μεγάλο δοχείο με γάλα, μπροστά από το κτίριο της εφορίας, κίνηση που προκάλεσε την επιδοκιμασία των συγκεντρωμένων.

Με τον συμβολισμό αυτό, οι αγρότες θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι το γάλα, όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα, χάνει συνεχώς την αξία του, εξαιτίας, όπως καταγγέλλουν, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και των εξελίξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.