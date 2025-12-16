Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Στις Σέρρες συνεδριάζει την Πέμπτη η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων

«Παράλληλα» φαίνεται πως προχωρούν μέχρι στιγμής κυβέρνηση και αγρότες, καθώς δεν υπάρχει κανένα δεδομένο ότι θα υπάρξει προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών τα επόμενα 24ωρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου -ενώ στη Βουλή ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης- συγκέντρωση με τρακτέρ πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λάρισας

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από το μπλόκο της Νίκαιας, με τον αριθμό των τρακτέρ να είναι συμβολικός αλλά ιδιαίτερα ηχηρός, ενισχύοντας την εικόνα της κοινής δράσης εργαζομένων και πρωτογενούς τομέα.

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Φωτό: Onlarissa.gr

Παράλληλα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι στους δήμους, οι οποίοι νωρίτερα το πρωί είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Λαρισαίων.

Πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα και οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας στο κέντρο των δύο πόλεων. Οι αγρότες, κορνάροντας, έφτασαν στις πόλεις από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Ενώθηκαν με τους εργαζόμενους απεργούς και τα σωματεία τους, με τα Εργατικά Κέντρα των νομών που έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία, με τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολούμενων και των φοιτητών.

Κρίσιμες αποφάσεις στις Σέρρες την Πέμπτη

Την ίδια ώρα, κρίσιμη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης τον Λευκώνα Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους .

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.