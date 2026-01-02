Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα - Αγωνία για τον εντοπισμό της

Νεαρή Ελληνίδα φέρεται να είναι μεταξύ των αγνοούμενων της τραγωδίας στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας της οποίας ο τραγικός απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ γνωστού θέρετρου σκι φτάνει τους 47 νεκρούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία έχει διπλή υπηκοότητα και οι γονείς της ζουν μόνιμα στην Ελβετία.

Ο αδερφός της Alice έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τύχη της. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά την πυρκαγιά», αναφέρει στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας την αγωνία της οικογένειας και το κενό που άφησε η εξαφάνιση της κοπέλας.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη

Ο απολογισμός της τραγωδίας όλο και αυξάνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Sky News, επικαλούμενες επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Ο επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονίου Βαλέ, Στεφάν Γκανζέρ, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξάνεται συνεχώς μέχρι τελικά οι έρευνες να κατασταλάξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο απολογισμός είναι τρομακτικός και μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερος».

Η αστυνομία εκτιμά ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και θλίψη για το μέγεθος της τραγωδίας.

Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα

Ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης του γκολφ ταυτοποιήθηκε ως ένα από τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο γνωστό θέρετρο σκι της Ελβετίας, Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους. Το όνομα του Emanuele Galeppini ήταν το πρώτο που ανακοινώθηκε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στον νεαρό γκόλφερ, στη σελίδα της στο Instagram. Ο 17χρονος, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι, «θεωρείτο ευρέως ως ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο».

Στην ανακοίνωσή της η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ αναφέρει: «Θρηνούμε τον θάνατο του Emanuele Galeppini, ενός νεαρού αθλητή που κουβαλούσε μαζί του πάθος και αυθεντικές αξίες».



«Σε αυτή τη στιγμή της μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Emanuele, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».



Ο 17χρονος βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, στο Βαλέ, όταν η φωτιά κατέστρεψε το υπόγειο, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να τρέξουν για να σωθούν μόλις μία ώρα μετά την υποδοχή του 2026.