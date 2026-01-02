Κραν Μοντανά: Στο «μικροσκόπιο» οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, μετά την πολύνεκρη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 40 ανθρώπους, ενώ πάνω από 100 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το μπαρ ανήκει σε ζευγάρι Γάλλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην Ελβετία. Πρόκειται για την Τζεσικά και τον Ζακ Μορετί, οι οποίοι αγόρασαν το κατάστημα το 2015. Ο σύζυγος κατάγεται από την Κορσική, ενώ η σύζυγος από την Κυανή Ακτή.

Κατά πληροφορίες, η Τζεσικά Μορετί βρισκόταν στο μπαρ τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας έγκαυμα στο χέρι. Ο Ζακ Μορετί δεν ήταν παρών, καθώς βρισκόταν σε μία από τις άλλες δύο επιχειρήσεις τους στο θέρετρο – ένα εστιατόριο με μπέργκερ και μια κορσικανική ταβέρνα.

Σε επικοινωνία που είχε με φίλο και συνεργάτη τους, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα Figaro, ανέφερε ότι το ζευγάρι βιώνει την «απόλυτη καταστροφή», ενώ επιβεβαίωσε πως έχουν χάσει μέλη του προσωπικού τους.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια του χώρου – Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα

Καθώς ξεκινά η αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία, οι επιχειρηματίες της εστίασης μπαίνουν αναπόφευκτα στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Τα ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του μπαρ είναι αμείλικτα.

Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για στενές εξόδους κινδύνου και εύφλεκτα υλικά στην οροφή, στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα υπέβαλλε διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Le début de l'incendie de #Crans_Montana #Suisse c'est surréaliste, personne ne panique ça continue à danser, ça film, et ça rigole pic.twitter.com/Z6hOqRd2Mi — Pessimpson (@LaCuillereAcafe) January 1, 2026

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ελληνίδα ανάμεσα στους αγνοούμενους

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται μια 15χρονη Ελληνίδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, η ανήλικη, με το όνομα Αλίκη Καλλέργη, αγνοείται μετά τη φωτιά.

Η οικογένειά της ζει μόνιμα στην Ελβετία, ενώ η ίδια έχει διπλή υπηκοότητα. Την περίοδο των εορτών βρισκόταν στο Κραν Μοντανά για διακοπές και το μοιραίο βράδυ διασκέδαζε στο μπαρ με τρεις φίλους της, οι οποίοι επίσης αγνοούνται.

Ο αδελφός της προχώρησε σε δημόσια έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά». Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε καλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41 78 904 0021.

Μαρτυρίες επιζώντων: «Στοιβαζόμασταν ο ένας πάνω στον άλλον»

Νέες μαρτυρίες νέων ανθρώπων που κατάφεραν να διαφύγουν περιγράφουν σκηνές χάους και απόλυτου τρόμου.

Η 17χρονη Λετίσια Πλέις, που σώθηκε την τελευταία στιγμή, δήλωσε στο Reuters: «Είδαμε πράγματα που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να δει».

Περιγράφοντας την προσπάθεια διαφυγής, ανέφερε ότι επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να σπρώχνεται προς μία μικρή έξοδο: «Πέσαμε όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι καίγονταν, άλλοι ήταν ήδη νεκροί δίπλα μας».

Δύο ακόμη μάρτυρες, ο Άξελ και ο Νάθαν, δήλωσαν στο BFMTV ότι πνίγονταν από τον μαύρο καπνό και αναγκάστηκαν να κρυφτούν πίσω από τραπέζια μέχρι να καταφέρουν να σπάσουν ένα παράθυρο και να διαφύγουν.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο France 2 ότι είδε ανθρώπους να χτυπούν απεγνωσμένα τα παράθυρα του μπαρ, ενώ «επικρατούσε μαζικός πανικός».

Πενθήμερο εθνικό πένθος στην Ελβετία

Η Ελβετία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την τραγωδία. Ο πρόεδρος της χώρας Γκι Παρμελέν ανακοίνωσε πενθήμερο εθνικό πένθος, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά «ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

Οι Αρχές συνεχίζουν την ταυτοποίηση των θυμάτων και τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Αν και το σενάριο επίθεσης έχει αποκλειστεί, μαρτυρίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από βεγγαλικά ή φλεγόμενες σαμπάνιες, σε πρακτική που –σύμφωνα με πληροφορίες– χρησιμοποιούνταν συχνά στο συγκεκριμένο μπαρ.