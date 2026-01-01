Συγκλονίζει Ελληνίδα στο Κραν Μοντανά: «Πέταξαν βεγγαλικό, το μαγαζί μπορεί να είχε 200 άτομα μέσα»

Συγκλονισμένη παραμένει η Ευρώπη από την ανείπωτη τραγωδία στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, με τη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ να προκαλεί τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων ενώ αρκετοί περισσότεροι έχουν τραυματιστεί, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Φωτό: Reuters

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, αναμένεται να δώσει η έρευνα που διεξάγουν οι ελβετικές Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία σύλληψη για την πολύνεκρη πυρκαγιά, ήδη πάντως έχουν διατυπωθεί σοβαρά ερωτήματα για τη χωρητικότητα του μπαρ και κατά πόσο αυτή είχε παραβιαστεί, για τις δυνατότητες διαφυγής –ειδικά από το υπόγειο- αλλά και για τη χρήση κεριών ή και βεγγαλικών σε ένα χώρο με ξύλινη οροφή.

Φωτό: Reuters

Για το ρεβεγιόν στο μπαρ «Le Constellation» που μετατράπηκε σε εφιάλτη περίπου στη 1.30 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου, έχουν μιλήσει πολλοί αυτόπτες μάρτυρες. Οι επιζώντες περιέγραψαν τις στιγμές φρίκης που εκτυλίχθηκαν και τον κόσμο που προσπαθούσε πανικόβλητος να σωθεί από τις φλόγες και να βρει διαφυγή από το χώρο.

Φωτό: Reuters

«Όταν είδαμε τα βεγγαλικά, σκέφτηκα ότι ήταν μεθυσμένοι»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μίας Ελληνίδας επισκέπτριας του Κραν Μοντανά, η οποία βρέθηκε έξω από το μπαρ την ώρα της τραγωδίας. «Κάθε χρόνο υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο. Είναι ένα πάρτι μεγάλο με ένα dj set και ανθρώπους που παίζουν μουσική», ανέφερε η Κέλλυ Διολατζή, μιλώντας στο STAR.

«Η κατάσταση ήταν λίγο extreme. Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι. Νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 χρονών», τόνισε. Όπως εξήγησε, όταν το event του δήμου τελείωσε, ο κόσμος κατευθύνθηκε στα μπαρ της περιοχής.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

«Μετά τη 1.10 ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ. Κάποιος πέταξε μπροστά στην εξέδρα, την ώρα που τελείωνε η εκδήλωση, ένα βεγγαλικό. Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε και 200 άτομα μέσα», είπε η κ. Διολατζή.

Όπως ανέφερε η Ελληνίδα επισκέπτρια στο Κραν Μοντανά το συγκεκριμένο μπαρ ήταν διάσημο για τα πάρτι του και αποτελούσε «νούμερο 1 επιλογή μετά από το κεντρικό event να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά».

«Αφότου είδαμε αυτήν την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη, εκείνη τη στιγμή δεν φοβήθηκα. Αλλά σκέφτηκα ότι ‘αυτοί παραείναι μεθυσμένοι’», είπε.

«Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», τόνισε η Κέλλυ Διολατζή.