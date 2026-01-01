Νέες λεπτομέρειες για τη στιγμή της τραγωδίας στην Ελβετία: Πολλοί ανήλικοι μέσα στο μπαρ

Σοκαρισμένη παραμένει η Ευρώπη στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας που μετέτρεψε σε θρήνο τη χαρά του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία.

Περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ρεβεγιόν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά.

Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου, η φωτιά ξέσπασε στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα (2:30 ώρα Ελλάδας) σε ένα μπαρ που ονομάζεται «Le Constellation» στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής, αλλά οι Αρχές δήλωσαν ότι φαίνεται να πρόκειται για ατύχημα.

«Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι πρόκειται για πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο επίθεσης», δήλωσε η εισαγγελέας Beatrice Pilloud σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι Αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Μερικά από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, δήλωσε ο Stephane Ganzer, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού Βαλέ. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού, Frederic Gisler, δήλωσε ότι έχει ανοίξει γραμμή βοήθειας για συγγενείς, όπως αναφέρει το Reuters.

Νέες λεπτομέρειες για τη στιγμή της τραγωδίας

Στο μεταξύ, νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως μετά το τραγικό δυστύχημα στο Κραν Μοντανά. Αρκετές νεαρές γυναίκες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFMTV. Είπαν ότι ξέσπασε «απόλυτος πανικός» στο μπαρ και όλοι ούρλιαζαν.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ένα κερί γενεθλίων ή ένα βεγγαλικό κερί που ήταν προσαρτημένο σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Όταν μια γυναίκα κράτησε το μπουκάλι ψηλά, το κερί προφανώς άναψε την οροφή και οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής ιστοσελίδας Blick, περίπου 200 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ, συμπεριλαμβανομένων πολλών ανηλίκων. Η μόνη έξοδος ήταν πολύ στενή, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να σπάσουν ένα παράθυρο. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «24heures», οι άνθρωποι στέκονταν άναυδοι στον δρόμο, οι σειρήνες ηχούσαν και ελικόπτερα πετούσαν όλη τη νύχτα. Πολλοί νεαροί θαμώνες βρίσκονταν μέσα στο μπαρ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα «24houres» ότι πυροτεχνήματα που ήταν συνδεδεμένα με μπουκάλια σαμπάνιας πυροδότησαν τη φωτιά στην οροφή. Ακολούθησε πανικός, με αποτέλεσμα ένα πλήθος να κατέβει τρέχοντας τις σκάλες προς το υπόγειο. Αυτό συμφωνεί με τις μαρτυρίες άλλων αυτοπτών μαρτύρων.

Σύμφωνα με το RTS, το νεότερο θύμα ήταν 16 ετών.



«Συγκλονισμένοι»

«Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κραν», δήλωσε ο Frederic Gisler στη συνέντευξη Τύπου.

«Ο απολογισμός μας είναι περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σοβαρά, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», είπε, προσθέτοντας ότι ασθενείς έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για περίπου 40 θανάτους, αλλά ο Frederic Gisler αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι πολλοί άνθρωποι νοσηλεύονται με εγκαύματα και ότι η περιοχή είχε αποκλειστεί εντελώς, με επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτυχθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

«Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, την πρώτη ημέρα του έτους στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αγγίζει ολόκληρη τη χώρα και πολύ πιο πέρα», δήλωσε ο Ελβετός Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Guy Parmelin στο X, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà. C'est avec consternation que le Conseil fédéral a appris cette terrible tragédie. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026

Η εισαγγελέας Pilloud δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους. Το έργο της αναγνώρισης ωστόσο δεν είναι εύκολο, καθώς πρόκειται για απανθρακωμένες σορούς.

«Πολλοί πόροι έχουν διατεθεί στην εγκληματολογία για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Αυτοί οι πόροι έχουν ως στόχο να μας επιτρέψουν να παραδώσουμε τις σορούς στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό», είπε.