Τραγωδία σε θέρετρο σκι της Ελβετίας: Nεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ

Τραγωδία σημειώθηκε σε γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ στο Κραν - Μοντανά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.



«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.



Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.



Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)