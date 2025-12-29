Τραγωδία στην Ιαπωνία: 5χρονος εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενο διάδρομο και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε σε χιονοδρομικό της Ιαπωνίας, καθώς ένα αγοράκι 5 ετών έχασε τη ζωή του όταν το χέρι του πιάστηκε σε κυλιόμενο διάδρομο, ενώ βρισκόταν σε διακοπές για σκι με την οικογένειά του.

Το πρωί της Κυριακής, ο 5χρονος Χινάτα Γκότο επρόκειτο να κατέβει από τον travelator στις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου στο Χοκάιντο, όταν έπεσε και το δεξί του χέρι παγιδεύτηκε στον μηχανισμό, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα που επικαλούνται την αστυνομία, αναφέρει το BBC.

Ο κυλιόμενος διάδρομος διέθετε μηχανισμό ασφαλείας, όμως δεν ενεργοποιήθηκε. Το μηχάνημα σταμάτησε μόνο όταν η μητέρα του παιδιού πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Οι διασώστες χρειάστηκαν 40 λεπτά για να αποσυναρμολογήσουν μέρος του travelator προκειμένου να απεγκλωβίσουν το αγόρι, το οποίο στο μεταξύ είχε χάσει τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Έρευνα από τις Αρχές

Το προσωπικό του Asarigawa Onsen Ski Resort στο Οτάρου ανέφερε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας του travelator, σχεδιασμένος να σταματά άμεσα τη λειτουργία σε περίπτωση που εντοπίσει αντικείμενο παγιδευμένο στον μηχανισμό, είχε λειτουργήσει κανονικά νωρίτερα την ίδια μέρα.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση για να διαπιστώσει εάν υπήρξε επαγγελματική αμέλεια, όπως κατασκευαστικό σφάλμα ή ελλιπής συντήρηση του travelator. Ο travelator, που είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου έξι χρόνια, έχει μήκος 30 μέτρων και πλάτος 60 εκατοστών και δεν διαθέτει κουπαστές. Συνδέει το πάρκινγκ του χιονοδρομικού με τις πίστες.

Ιαπωνικά μέσα μετέδωσαν ότι άλλοι επισκέπτες έχουν επίσης σκοντάψει χρησιμοποιώντας τον ίδιο travelator.

«Ακόμη και ως ενήλικας, υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι “είναι λίγο τρομακτικό”», είπε ένας τακτικός επισκέπτης στην Asahi Shimbun.

Εκπρόσωπος του Asarigawa Onsen Ski Resort ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και δήλωσε ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί.

Το Χοκάιντο θεωρείται η «πρωτεύουσα του σκι» στην Ιαπωνία και δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, με την πλειονότητα να καταφθάνει τους χειμερινούς μήνες για χιονοδρομικές διακοπές.