Βίντεο σοκ: Μωρό πέφτει από αυτοκίνητο εν κινήσει - Συνελήφθη η μητέρα του

Μια γυναίκα από το Orange County συνελήφθη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου μετά από ένα βίντεο που έγινε viral και δείχνει ένα μωρό να πέφτει από κινούμενο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το CBS News, σε δελτίο Τύπου, η αστυνομία του Φούλερτον στην Καλιφόρνια δήλωσε ότι έλαβε γνώση του βίντεο, το οποίο «απεικονίζει ένα μικρό παιδί να πέφτει από την πλευρά του συνοδηγού ενός κινούμενου οχήματος στη διασταύρωση των οδών N. Euclid St. και W. Malvern Ave.».



Καθώς το αυτοκίνητο στρίβει ανατολικά προς τη Malvern, το βίντεο από την κάμερα του ταμπλό δείχνει τη στιγμή που το παιδί πέφτει από τη μισάνοιχτη πόρτα του συνοδηγού στον δρόμο. «Στη συνέχεια, μια ενήλικη γυναίκα φαίνεται να τρέχει από την πλευρά του οδηγού του SUV, να σηκώνει το παιδί και να επιστρέφει στο όχημα», ανέφερε η αστυνομία του Φούλερτον.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ένας μάρτυρας προσήλθε για να καταγγείλει το περιστατικό. Παρείχε πληροφορίες για την αναγνώριση του αυτοκινήτου που εμπλέκεται, τις οποίες οι ερευνητές ακολούθησαν και εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού. Το 19 μηνών παιδί τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

«Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως η Jacqueline Hernandez, 35 ετών, κάτοικος της La Habra και μητέρα του παιδιού, συνελήφθη και κρατήθηκε στη φυλακή της πόλης Fullerton για το κακούργημα κακοποίησης παιδιού», σημείωνε η ανακοίνωση.

