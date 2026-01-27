ΗΠΑ: Συνελήφθη βιβλιοθηκάριος που ζητούσε από κόσμο στο TikTok να δολοφονήσουν τον Τραμπ

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η σύλληψη μιας 39χρονης βιβλιοθηκονόμου από τη Δυτική Βιρτζίνια, η οποία φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει άτομα μέσω TikTok για να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μόργκαν Λ. Μόροου, εργαζόμενη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της κομητείας Τζάκσον, φέρεται να ανάρτησε βίντεο στο TikTok με τη φράση: «Σίγουρα, ένα άτομο με τελικού σταδίου ασθένεια δεν είναι και μεγάλη απαίτηση σε μια χώρα 343 εκατομμυρίων».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το σχόλιο θεωρήθηκε δημόσια προτροπή για τη δολοφονία του Τραμπ.

Η 39χρονη συνελήφθη στο σπίτι της και -όπως αναφέρουν οι αρχές- παραδέχτηκε ότι η ανάρτηση «είχε ως στόχο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ». Δεν αποκαλύφθηκαν τα προσωπικά της κίνητρα, ωστόσο η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν σκόπευε να εκτελέσει προσωπικά την απειλή, αναφέρει η New York Post.

Meet Morgan L. Morrow, a librarian at Jackson County Public Library in West Virginia. She appears to call for someone to ass*ssinate Trump while other commenters call to also kiII Stephen Miller, Larry Ellison, and Peter Thiel.



— Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 25, 2026

Οι αρχές τονίζουν πως τέτοιου είδους δηλώσεις «ενθαρρύνουν ή εμπνέουν τρίτους να υλοποιήσουν την απειλή, ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος ο δημιουργός σκοπεύει να το πράξει».

Ο σερίφης της κομητείας, Ρος Μέλινγκερ, σχολίασε δηκτικά ότι «όταν καβαλάς το άλογο της ανοησίας, πρέπει να είσαι έτοιμος για τη διαδρομή που ακολουθεί», επισημαίνοντας πως τέτοιες απειλές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά.

«Επιτρέπεται να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση», είπε, «αλλά όταν αρχίζεις να ενθαρρύνεις τη βία και να ζητάς από άλλους να την πραγματοποιήσουν για λογαριασμό σου, ξεπερνάς ξεκάθαρα τη γραμμή».

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της κομητείας Τζάκσον ανακοίνωσε ότι εξετάζει εσωτερικά τη συμπεριφορά της εργαζόμενης, τονίζοντας πως «τα πρόσφατα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την αποστολή, τις αξίες ή τα πρότυπα της οργάνωσης».