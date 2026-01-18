Σοκ στο Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε άγρια τον 3χρονο γιο του ενώ τον κατέγραφε κάμερα ασφαλείας

Μια υπόθεση ακραίας παιδικής κακοποίησης που έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό έρχεται στο φως από το Γουέικο του Τέξας. Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, αφού κάμερα ασφαλείας «συνέλαβε» την αδιανόητη βιαιότητα με την οποία αντιμετώπισε το μόλις τριών ετών αγόρι του.

Το υλικό από την κάμερα στην εξώπορτα διαμερίσματος σοκάρει. Στο βίντεο, ο 29χρονος Πολ Θέιμς φαίνεται να σηκώνει το νήπιο και να το χτυπά με κλειστή γροθιά τουλάχιστον πέντε φορές στον κορμό. Ενώ το παιδί σπαράζει στο κλάμα, ο δράστης το τραβά βίαια από το πρόσωπο ρωτώντας το επιτακτικά: «Θα σταματήσεις να παίζεις;».

Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας απομακρύνεται από το σημείο παίρνοντας το παιδί μαζί του.

Στο νοσοκομείο το παιδί

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί έσπευσαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων για να εντοπίσουν το θύμα. Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και, ευτυχώς, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Ο 29χρονος παραδόθηκε στις αρχές το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, αδίκημα που διώκεται ως κακούργημα τρίτου βαθμού.

Οι δικαστικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα και τη σκληρότητα της πράξης του, όρισαν την εγγύηση για την αποφυλάκισή του στο ποσό των 200.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, ο Θέιμς παραμένει υπό κράτηση.