«Θέλω τη μαμά μου»: Η σπαρακτική κραυγή της 7χρονης πριν τη δολοφονήσει ο κούριερ

Σε μια δικαστική αίθουσα βυθισμένη στη σιωπή και τον πόνο, η προβολή του βίντεο από το φορτηγάκι του Τάνερ Χόρνερ αποκάλυψε το μέγεθος της φρίκης που έζησε η 7χρονη Αθένα Στραντ τον Νοέμβριο του 2022. Το υλικό, που κατέγραψε η κάμερα στο όχημα του 34χρονου κούριερ, αποτυπώνει με ανατριχιαστικό τρόπο τη μετάβαση από την παιδική αθωότητα στον απόλυτο τρόμο.

NEW: Tanner Horner, who pleaded guilty to murdering 7-year-old Athena Strand, seen on camera reacting to a woman telling him that a "seven-year-old kid" had been kidnapped.



During the trial today, jurors broke down in tears after audio footage was played of Horner killing Athena… pic.twitter.com/ujrM7nunie — Collin Rugg (@CollinRugg) April 16, 2026

Η μικρή Αθένα, προσπαθώντας αρχικά να συνειδητοποιήσει την κατάσταση, στρέφεται στον οδηγό ρωτώντας τον επανειλημμένα «Είσαι απαγωγέας;», ενώ εκείνος προσπαθεί να διατηρήσει μια ψεύτικη κανονικότητα συζητώντας μαζί της για το σχολείο και την οικογένειά της. Η αγωνία του παιδιού κορυφώνεται όσο το όχημα απομακρύνεται, με τις ερωτήσεις της να γίνονται όλο και πιο απελπισμένες μέχρι τη στιγμή που ο δράστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του.

JUST IN: Athena Strand's mother addressed her daughter's k*ller in a Tarrant County courtroom today.



The case stems from November 2022 when FedEx driver Tanner Horner struck Athena with his van while delivering a Christmas package in Wise County, then panicked and strangled her… pic.twitter.com/6Di1n0bJdE — AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) April 15, 2026

Η σπαρακτική κραυγή της «Θέλω τη μαμά μου» και οι ήχοι της πάλης που ακολούθησαν, όταν το παιδί επιχείρησε να αντισταθεί, προκάλεσαν σοκ στους ενόρκους, πολλοί από τους οποίους ξέσπασαν σε λυγμούς, ενώ οι συγγενείς της 7χρονης δεν άντεξαν και αποχώρησαν από την αίθουσα. Παρά τις προειδοποιήσεις του δικαστή για το σκληρό περιεχόμενο, η ωμή αλήθεια του τελευταίου διαλόγου της Αθένα με τον δολοφόνο της ξεπέρασε κάθε ανθρώπινη αντοχή, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στη διαδικασία της δίκης.