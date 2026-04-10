ΗΠΑ: Το alter ego του «Zero» κατηγορεί ο δολοφόνος-κούριερ της 7χρονης Athena - Τα τελευταία λόγια

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand, την οποία στραγγάλισε μέσα στο φορτηγάκι της FedEx στο Τέξας ο δολοφόνος-διανομέας, Τάνερ Χόρνερ.

Τη δεύτερη ημέρα των καταθέσεων στη φάση της επιβολής ποινής στη δίκη του Tanner Horner για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand, οι ερευνητές παρουσίασαν ανατριχιαστικά στοιχεία που καταρρίπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς του: υλικό από κάμερες που δείχνει την Athena ζωντανή μέσα στο φορτηγό διανομής του, καθώς και το γεγονός ότι ο Horner επικαλέστηκε επανειλημμένα ένα alter ego καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να συνθέσουν τα κομμάτια του εγκλήματος.

Την Τετάρτη, το δικαστήριο άκουσε την κατάθεση του λοχία Job Espinoza, του επικεφαλής ερευνητή των Texas Rangers στην έρευνα για την Athena.

Το alter ego με το όνομα «Zero»

Στις συνεντεύξεις του με τις αρχές, ο Espinoza κατέθεσε ότι ο Horner έκανε λόγο για ένα «alter ego» που αποκαλούσε «Zero», το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές σε επόμενες καταθέσεις, σε σημείο που το «Zero» έγινε μέρος της διαδικασίας της έρευνας.

Ο Horner φέρεται να είπε ότι το alter ego ήταν κάτι για το οποίο είχε μιλήσει στο παρελθόν με τη σύζυγό του και ότι το είχε επινοήσει. Σε κάποια στιγμή μάλιστα έγραψε τη λέξη «Zero» σε έναν πίνακα όταν οι ερευνητές βγήκαν προσωρινά από το δωμάτιο.

Ο Espinoza κατέθεσε ότι ο Horner άρχισε να απαντά περισσότερο όταν οι ερευνητές απευθύνονταν απευθείας στο «Zero». Οι αρχές συνέχισαν να «παίζουν» με αυτή την περσόνα έως τις 7 Δεκεμβρίου, με τον Espinoza να το περιγράφει ως τεχνική ανάκρισης: αξιοποίηση του «Zero» για να αποσπάσουν πληροφορίες και να εντοπίσουν την Athena, αναφέρει το CBS News..

«Η συμπεριφορά του αλλάζει και σωματικά», είπε ο Espinoza. «Το κεφάλι του γέρνει στο πλάι, τα μάτια του γυρίζουν προς τα πίσω, και προσποιείται πως "γίνεται" ο Zero».

Οι ισχυρισμοί του Horner κατά την ανάκριση

Σε μια συνέντευξη μέσα στη φυλακή, ο Horner ισχυρίστηκε ότι το να χτυπήσει την Athena με το όχημά του ήταν ατύχημα και ότι φοβήθηκε πως θα χάσει τη δουλειά και το εισόδημά του. Είπε στους ερευνητές ότι «άκουσε μια μικρή φωνή» και αποφάσισε να την αρπάξει και να φύγει, περιγράφοντας την Athena ως «ένα γλυκό παιδί».

Ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε για αρκετή ώρα χωρίς να ξέρει τι να κάνει, και ότι όταν βρέθηκε σε έναν ιδιωτικό δρόμο, «άκουσε ξανά εκείνη τη μικρή φωνή».

Ο Espinoza είπε ότι ο Horner έγινε εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος και ανήσυχος, λέγοντας: «Δεν είναι εντάξει».

Όταν οι ερευνητές του ζήτησαν να περιγράψει τι συνέβη στον ιδιωτικό δρόμο, ο Horner είπε ότι ζήτησε από την Athena να γυρίσει την πλάτη της και τότε προσπάθησε να τη σκοτώσει.

Περιέγραψε την πράξη σαν «όνειρο» ή εμπειρία έξω από το σώμα του, λέγοντας ότι νιώθει έτσι «σε όλη του τη ζωή», σαν να βρίσκεται «στο πίσω κάθισμα». Ανέφερε ακόμη ότι του άρεσε το όνομα «Athena» λόγω του ενδιαφέροντός του για τη μυθολογία.

The FedEx driver who abducted a seven-year-old girl before driving her to her death, complains about how bad his life will be if he goes to prison.



Tanner Horner abducted and killed Athena Strand while delivering a Barbie to her home in North Texas.



«Ο Horner έδειχνε ελάχιστη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και δεν κατανοούσε πλήρως το βάρος των πράξεών του», είπε ο Espinoza.

Συνεχίζοντας, ο Horner επέμενε να αναφέρεται στο «Zero», λέγοντας: «Αν πω πολλά, ο Zero θα με πληγώσει». Ρώτησε επίσης τους ερευνητές: «Πώς μπορείτε να με αποτρέψετε από το να βλάψω τον εαυτό μου;» και είπε: «Ο Zero μου λέει ότι όλο αυτό είναι παγίδα».

Ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, έχει ήδη δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει τη θανατική ποινή.

Τα τελευταία λόγια στην 7χρονη Athena

Όπως έγινε γνωστό από βίντεο από την ανάκριση που προβλήθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, ο 34χρονος δολοφόνος, είπε στο τρομοκρατημένο κορίτσι να μπει στο πίσω μέρος του βαν του, λέγοντάς την ότι θα τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, αφού την απήγαγε από το σπίτι της ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στις 30 Νοεμβρίου 2022.

«Απλώς μπες στο πίσω μέρος του βαν, πάμε στο νοσοκομείο» είπε ο Χόρνερ στους ερευνητές ότι της είπε στην τελευταία τους συνομιλία, αρνούμενος ότι τη σκότωσε.