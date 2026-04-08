Συγκλονίζει η φωτογραφία της 7χρονης που στραγγαλίστηκε από διανομέα στις ΗΠΑ

Νέα φωτογραφία, που δείχνει ένα επτάχρονο κοριτσάκι να οδηγείται προς τον θάνατο της από οδηγό της FedEx, ο οποίος την απήγαγε και την στραγγάλισε ενώ της παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο Barbie, προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Ο πρώην διανομέας δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της 7χρονης στο Τέξας, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το κορίτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι της το 2022, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα εκτεταμένες έρευνες. Το σώμα της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα, αφού ο ίδιος ο κατηγορούμενος υπέδειξε το σημείο.

Η ομολογία του αποκάλυψε ότι παρέσυρε κατά λάθος τη μικρή με το όχημά του κατά τη διάρκεια παράδοσης. Αντί να ζητήσει βοήθεια, την έβαλε στο βαν του και τελικά τη σκότωσε, φοβούμενος τις συνέπειες και το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί το περιστατικό.



Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο τραγική διάσταση, καθώς το δέμα που παρέδιδε περιείχε χριστουγεννιάτικο δώρο για το παιδί.



Μετά την παραδοχή της ενοχής του, η διαδικασία συνεχίζεται με την επιμέτρηση της ποινής, όπως αναφέρει η DailyMail που δημοσίευσε τη φωτογραφία.

Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και της θανατικής ποινής, με τους ενόρκους να καλούνται να αποφασίσουν για την τελική του τύχη.