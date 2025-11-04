Φρίκη στην Καλιφόρνια: 7χρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό στον καταψύκτη - Το κακοποιούσαν βάναυσα

Ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα την Καλιφόρνια, όπου ένα 7χρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε καταψύκτη στο διαμέρισμα της οικογένειάς του.

Η μητέρα, ο πατέρας, αλλά και η γιαγιά του παιδιού είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες. Το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η 25χρονη Destiny Harrison συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο, βασανιστήρια και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο πατέρας του αγοριού, Daniel Monzon, 25 ετών, και η γιαγιά του, Ana Zarceno-Carcamo, 46 ετών, συνελήφθησαν αρχικά για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη φόνου, αλλά αργότερα κατηγορήθηκαν για φόνο, βασανιστήρια, έκθεση παιδιού σε κίνδυνο, καθώς και για συνέργεια.

Όπως μεταδίδει το CBS, η εγγύηση για αυτούς τους τρεις ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα. Το τμήμα του σερίφη δήλωσε ότι οι ερευνητές ανταποκρίθηκαν σε ένα διαμέρισμα στο Lynwood την Τρίτη γύρω στις 8:30 μ.μ., αφού οι βοηθοί του Century Sheriff’s Station ενημερώθηκαν ότι υπήρχε ένα νεκρό παιδί μέσα στο σπίτι. Όταν έφτασαν για να ελέγξουν την κατάσταση, βρήκαν το αγόρι και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με το KABC, το σώμα του αγοριού βρισκόταν σε έναν καταψύκτη.

Το τμήμα του σερίφη ανέφερε ότι η μητέρα, ο πατέρας και η γιαγιά του παιδιού συνελήφθησαν στο σημείο. Τρία άλλα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, μεταξύ των οποίων ένα μωρό 9 μηνών και δύο έφηβοι, τέθηκαν υπό προστατευτική επιμέλεια από το Τμήμα Υπηρεσιών Παιδιών και Οικογένειας της Κομητείας του Λος Άντζελες. Το αγόρι δεν ταυτοποιήθηκε και το τμήμα του σερίφη δεν ανακοίνωσε την αιτία θανάτου του, σημειώνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποφέρει από αυτή την αποτρόπαια κακοποίηση και τον πόνο», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας, Art Spencer, σε μια δήλωση που έλαβε το The National News Desk. «Το πλήρες βάρος της έρευνας του Τμήματος Σερίφη του Λος Άντζελες θα επιβληθεί σε όποιον κακοποιεί ένα παιδί ή προκαλεί το θάνατό του. Όλοι οι διαθέσιμοι ερευνητικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήματα, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα αθώα θύματα».