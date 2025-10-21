Με το... ίδιο «νόμισμα» απάντησαν οι Δημοκρατικοί στο ΑΙ βίντεο του Τραμπ

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογική προόδου, της καθημερινότητας, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πριν από δυο ημέρες προκλήθηκε σάλος από τον Ντόναλντ Τραμπ που χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να κριτικάρει τις διαδηλώσεις από το κίνημη «No Kings».

Στο ΑΙ βίντεο του Ντόναλντ Τραμπο Με το ίδιο νόμισμα απάντησε κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Στο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης ο Γκάβιν Νιούσομ φαίνεται να πιλοτάρει μαχητικό πάνω από τους εισβολείς στο Καπιτώλιο και πετάει ακαθαρσίες.

Μάλιστα, υπάρχει ένα cameo με τον λεγόμενο «σαμάνο του Καπιτωλίου» (ή «QAnon Shaman») κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, που ονομάζεται Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλεϊ να τον ραντίζει ο Νιούσομ με ακαθαρσίες.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα

Την αντιπαράθεση ξεκίνησε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστράτευσε την αγαπημένη του... Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτή τη φορά για να δείξει την έντονη ενόχλησή του για τις δυναμικές και ογκώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στην αυταρχική πολιτική του από το κίνημα «No Kings». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε ένα νέο βίντεο 21 δευτερολέπτων στο Truth Social, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως βασιλιά να πετά ένα μαχητικό αεροσκάφος και να βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.