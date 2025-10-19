Μαζικό «No Kings» στις πόλεις των ΗΠΑ: Κοσμοπλημμύρα κατά του Τραμπ - «Δημοκρατία όχι δικτατορία»

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές, σύμφωνα με το κίνημα, πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».



Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν κατέβει στις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε όλη την πόλη. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.



Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέαρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέαρ – απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

«Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», είπε, εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», ο Ντάνιελ Γουντ, ένας Νεοϋρκέζος συνταξιούχος που μετείχε στο πλήθος που διαδήλωνε στο Μανχάταν, λέγοντας επίσης ότι έχει θυμώσει πολύ με τους υποστηρικτές του προέδρου που τον κατηγόρησαν, όπως και τους άλλους διαδηλωτές, ότι προωθεί «το μίσος για την Αμερική».



«Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε.



Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.

Πλήθος κόσμου είχε επίσης κατέβει στους δρόμους σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε μικρότερες πόλεις, όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ και στην Κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.



Το δίκτυο CNN μετέδωσε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα αφού σημάδεψε με όπλο διαδηλωτές καθώς περνούσε από συγκέντρωση με το αυτοκίνητό της.



Στον ιστότοπο του «No Kings» αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «στέλνει μασκοφόρους» των δυνάμεων της τάξης στους δρόμους των ΗΠΑ, τρομοκρατώντας κοινότητες και συλλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς εντάλματα σύλληψης.



Το κίνημα κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να κερδίζουν την ώρα που πολλές οικογένειες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.



«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», σημειώνει. «Όμως στην Αμερική, δεν έχουμε βασιλιάδες».



Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απέρριψαν τον χαρακτηρισμό.



«Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ