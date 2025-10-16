Δυνατό κλικ: Αμερικανοί δημοσιογράφοι λένε «όχι» στους κανόνες Τραμπ και φεύγουν από το Πεντάγωνο

Δεκάδες δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ παρέδωσαν τις κάρτες πρόσβασης και εγκατέλειψαν το Πεντάγωνο την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στο έργο τους.



Από την αμερικανική κυβέρνηση τονίζεται ότι οι νέοι κανόνες ήταν στη βάση της «κοινής λογικής» για να βοηθήσουν στη «ρύθμιση» του Τύπου.



Από την πλευρά τους, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του euronews, σύσσωμα τα Μέσα Ενημέρωσης συμφώνησαν να απορρίψουν τους κανόνες που επέβαλε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι θα έθεταν τους δημοσιογράφους σε κίνδυνο απέλασης αν προσπαθούσαν να δημοσιεύσουν πληροφορίες που είναι απόρρητες ή δεν έχουν εγκριθεί για δημοσίευση.



Ενδεικτικό του κλίματος δυσαρέσκειας που επικρατεί, είναι ότι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο μετέφεραν καρέκλες, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, βιβλία και παλιές φωτογραφίες στο πάρκινγκ από τους χώρους εργασίας τους. Λίγο μετά τις 4 μ.μ., περίπου 40 έως 50 δημοσιογράφοι έφυγαν μαζί αφού παρέδωσαν τις κάρτες πρόσβασης.



«Είναι λυπηρό, αλλά είμαι επίσης πολύ περήφανη για το δημοσιογραφικό σώμα που μείναμε ενωμένοι», δήλωσε η Νάνσι Γιουσέφ, δημοσιογράφος του The Atlantic, η οποία είχε γραφείο στο Πεντάγωνο από το 2007.

Οι κανόνες στο Πεντάγωνο θεσπίστηκαν μήνες μετά από μια σημαντική παραβίαση της ασφάλειας, όταν ήρθε στο φως η είδηση ότι ο Χέγκσεθ είχε μιλήσει δύο φορές για στρατιωτικά σχέδια επίθεσης στο ιδιωτικό του τηλέφωνο με τη σύζυγό του, τον αδελφό του και τον προσωπικό του δικηγόρο.



Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του νέου κανονισμού, αν και οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την κάλυψη των στρατιωτικών θεμάτων.

Δείτε την καυστική ανάρτηση του Χέγκσεθ για τους «πρωτάρηδες» (dummies):

Pentagon access is a privilege, not a right. So, here is @DeptofWar press credentialing FOR DUMMIES:



✅ Press no longer roams free



✅ Press must wear visible badge



✅ Credentialed press no longer permitted to solicit criminal acts



DONE. Pentagon now has same rules as every… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 13, 2025

Ο Τραμπ υπέρμαχος των νέων κανόνων

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, ο Τραμπ υποστήριξε τους νέους κανόνες του υπουργού Άμυνας. «Νομίζω ότι θεωρεί τον Τύπο πολύ επιζήμιο για την παγκόσμια ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος».

Ακόμη και πριν εκδώσει τη νέα πολιτική του για τον Τύπο, ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News Channel, είχε συστηματικά περιορίσει τη ροή των πληροφοριών. Έχει πραγματοποιήσει μόνο δύο επίσημες συνεντεύξεις Τύπου, έχει απαγορεύσει στους δημοσιογράφους την πρόσβαση σε πολλά τμήματα του τεράστιου Πενταγώνου χωρίς συνοδό και έχει ξεκινήσει έρευνες για διαρροές στα μέσα ενημέρωσης.

«Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να θέλουν να τροφοδοτούν με πληροφορίες τους δημοσιογράφους και αυτό θα είναι το ρεπορτάζ τους. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», δήλωσε ο Jack Keane, συνταξιούχος στρατηγός του αμερικανικού στρατού και αναλυτής του Fox News.

Πολλά Μέσα Ενημέρωσης, από το Newsmax και το Fox News έως τους The New York Times, το The Associated Press και το Reuters προέτρεψαν τους δημοσιογράφους τους να αποχωρήσουν αντί να υπογράψουν τους νέους κανονισμούς.