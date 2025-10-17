Πέθανε η πρωτοπόρος Σούζαν Στάμπεργκ: Έδωσε φωνή στις γυναίκες στην ενημέρωση - Οι θρυλικές εκπομπές

Η Σούζαν Στάμπεργκ, «μητέρα» του National Public Radio και η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε εθνικό πρόγραμμα ειδήσεων, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Η Στάμπεργκ εντάχθηκε στο NPR στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν αυτό ξεκινούσε ως δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, πήρε συνεντεύξεις από χιλιάδες ανθρώπους, από διακεκριμένους πολιτικούς και καλλιτέχνες έως λιγότερο γνωστούς, όπως σεφ του Λευκού Οίκου και ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τα παρασκήνια στο Χόλιγουντ.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Ιανουάριο στον ραδιοφωνικό σταθμό KLCC του Όρεγκον, εξήγησε ότι όταν ανέλαβε την παρουσίαση του προγράμματος «All Things Considered» το 1972, δεν είχε γυναίκες στον χώρο της ραδιοφωνικής μετάδοσης που να μπορεί να πάρει ως πρότυπο. «Οι μόνοι που υπήρχαν ήταν άνδρες και το μόνο που ήξερα να κάνω ήταν να τους μιμηθώ», είπε.



Χαμήλωσε τη φωνή της για να ακούγεται αυταρχική. Μετά από λίγες μέρες, ο Bill Siemering, ο διευθυντής του προγράμματος, της είπε να είναι ο εαυτός της.



«Και αυτό ήταν επίσης καινοτόμο για την εποχή, γιατί όλες οι άλλες γυναίκες ήταν εκπαιδευμένες ηθοποιοί και έτσι μιλούσαν με πολύ προσεκτική προφορά. Δεν ήταν χαλαρές και φυσικές», είπε. «Έτσι, δημιουργήσαμε έναν νέο ήχο και στο ραδιόφωνο, με το NPR».

Το «All Things Considered» είχε μόνο πέντε δημοσιογράφους για να καλύψει το 90λεπτο πρόγραμμά του, κάτι που δημιουργούσε μια καθημερινή πρόκληση.



Είπε στο KLCC ότι επινόησε τον όρο «ιδρυτική μητέρα» για να αναφερθεί στον εαυτό της και σε άλλες τρεις γυναίκες που βοήθησαν στην ίδρυση του NPR: την Cokie Roberts, τη Nina Totenberg και τη Linda Wertheimer.

Η Στάμπεργκ παρουσίασε το «All Things Considered» για 14 χρόνια. Στη συνέχεια, παρουσίασε το «Weekend Edition Sunday», όπου ξεκίνησε την κυριακάτικη στήλη με γρίφους μαζί με τον Will Shortz.



Ο Shortz, ο οποίος συνεχίζει να είναι ο υπεύθυνος για τους γρίφους του προγράμματος και είναι τώρα ο συντάκτης των σταυρόλεξων της New York Times, εξήγησε ότι η Στάμπεργκ ήθελε η εκπομπή να είναι το ραδιοφωνικό αντίστοιχο μιας κυριακάτικης εφημερίδας που περιλαμβάνει ειδήσεις, πολιτισμό, αθλητικά και γρίφους.



Αργότερα έγινε πολιτιστική ανταποκρίτρια για τις εκπομπές «Morning Edition» και «Weekend Edition Saturday».

Το 1979, παρουσίασε μια δίωρη ραδιοφωνική εκπομπή με τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ από το Οβάλ Γραφείο. Ήταν εκείνη που υποδεχόταν τους ακροατές που τηλεφωνούσαν για να μιλήσουν μαζί του. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ερωτήσεις δεν ήταν ελεγχόμενες. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Κάρτερ συμμετείχε σε ραδιοφωνική εκπομπή μετά την πρώτη με τον Γουόλτερ Κρόνκαϊτ.



Η Στάμπεργκ εισήχθη στο Εθνικό Ραδιοφωνικό Πάνθεον, το οποίο ανέφερε ότι ήταν γνωστή για το «στυλ συνομιλίας, την ευφυΐα και την ικανότητά της να βρίσκει ενδιαφέρουσες ιστορίες». Πήρε συνέντευξη από τη Νάνσι Ρέιγκαν, την Άννι Λίμποβιτς, τη Ρόζα Παρκς και τον Τζέιμς Μπόλντουιν, μεταξύ χιλιάδων άλλων.



Το 2020 της απονεμήθηκε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Η Στάμπεργκ γεννήθηκε ως Σούζαν Λέβιτ στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ το 1938, αλλά μεγάλωσε στο Μανχάταν. Γνώρισε τον σύζυγό της, Λούις Στάμπεργκ, ενώ εργαζόταν στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Αφήνει πίσω τον γιο της, Τζος Στάμπεργκ, και τις εγγονές της, Βίβιαν και Λένα.