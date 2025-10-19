Νέο βίντεο ΑΙ του Τραμπ να... βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές του κινήματος «No Kings»

Την αγαπημένη του... Τεχνητή Νοημοσύνη επιστράτευσε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά για να δείξει την έντονη ενόχλησή του για τις δυναμικές και ογκώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στην αυταρχική πολιτική του από το κίνημα «No Kings». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε ένα νέο βίντεο 21 δευτερολέπτων στο Truth Social, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως βασιλιά να πετά ένα μαχητικό αεροσκάφος και να βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.



Δείτε το βίντεο:

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

«Δημοκρατία, όχι δικτατορία»

Υπενθυμίζεται ότι διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές, σύμφωνα με το κίνημα αυτό, πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν κατέβει στις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε όλη την πόλη. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.



Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέρ – απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.



Πλήθος κόσμου είχε επίσης κατέβει στους δρόμους σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε μικρότερες πόλεις, όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ, και στην Κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.

Το κίνημα κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να κερδίζουν την ώρα που πολλές οικογένειες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

