Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει πάλι τον ρόλο του σωτήρα – Aυτή τη φορά σε παγκόσμια σκηνή

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ζει τη δεύτερη πολιτική του άνοιξη. Έχοντας «κλειδώσει» μια εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, εμφανίζεται αποφασισμένος να μεταφέρει τη φόρα της επιτυχίας του και στα πιο δύσκολα τραπέζια – εκείνα της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Κίνας.



Ο πρώην real estate developer που μετατράπηκε σε «Swiss Army Knife» διπλωμάτη, καθόταν αυτή τη φορά στα θεωρεία της Κνεσέτ, ακούγοντας τον Τραμπ να απολαμβάνει το χειροκρότημα για τη «συμφωνία εκεχειρίας για ομήρους». Ώσπου ο Αμερικανός πρόεδρος του πέταξε τη νέα αποστολή: «Πρέπει να τελειώσουμε με τη Ρωσία. Αυτό είναι το επόμενο».

Το «momentum» που θέλει να εκμεταλλευτεί

Η Ουάσιγκτον κινείται με ρυθμούς καταιγιστικούς. Μέσα σε μια εβδομάδα, ο Τραμπ επιστρέφει από μια εξαντλητική περιοδεία στη Μέση Ανατολή, υποδέχεται τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ρίχνει 20 δισ. δολάρια σωσίβιο στην Αργεντινή και απειλεί με νέους δασμούς την Κίνα.

«Κανείς δεν πίστευε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορούσε να επιτευχθεί. Το κάναμε. Και τώρα το τραπέζι είναι στρωμένο για το επόμενο βήμα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον συνήθη τόνο αυτοπεποίθησης που τον συνοδεύει σε κάθε του δήλωση.

Η επιτυχία της Γάζας και το ρίσκο της επόμενης μέρας

Η αμερικανική διπλωματία πανηγύρισε το «θαύμα» στη Γάζα, αλλά τα σύννεφα δεν άργησαν να φανούν. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη παραδώσει τα λείψανα δεκάδων ομήρων, προκαλώντας οργή στο Ισραήλ.

Ο Τραμπ, που πέτυχε την προσωρινή σιωπή των όπλων πιέζοντας προσωπικά τον Νετανιάχου, γνωρίζει πως η ίδια πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί σε πυρηνικές δυνάμεις όπως η Ρωσία ή η Κίνα.



Δυτικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται δύσπιστοι. «Το momentum της Γάζας δεν αρκεί για να μετακινήσει τον Πούτιν ή τον Σι», σχολίαζαν πηγές στις Βρυξέλλες. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να λειτουργεί με τον γνώριμο δόγμα του: όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει deal.

Από τη Χαμάς στον Πούτιν

Το βλέμμα του στρέφεται τώρα στην Ουκρανία. Στο γεύμα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα πολυπόθητα βλήματα Tomahawk δεν πρόκειται να αποσταλούν – τουλάχιστον όχι ακόμα.

«Ελπίζω να μη χρειαστεί. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να τα σκεφτούμε καν», είπε, αφήνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο να καταπιεί την απογοήτευσή του.

Πληροφορίες του CNN μιλούν για μια τεταμένη και άβολη συζήτηση πίσω από τις κλειστές πόρτες, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει εκεί που είναι τώρα» , μια φράση που ερμηνεύεται ως σιωπηρή αποδοχή απωλειών για το Κίεβο.

Διμερής συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία ΑΠΕ - EPA

Οι τηλεφωνικές σκιές του Κρεμλίνου

Μόλις μια μέρα πριν την επίσκεψη Ζελένσκι, το τηλέφωνο του Οβάλ Γραφείου χτύπησε από τη Μόσχα. Ο Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για το «επίτευγμα στη Γάζα» και, με τον δικό του τρόπο, εξασφάλισε νέα συνάντηση στην Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



Αν το ραντεβού αυτό πραγματοποιηθεί, ο Τραμπ θα συναντήσει διαδοχικά τους δύο μεγαλύτερους αντιπάλους του: πρώτα τον Πούτιν και έπειτα τον Σι Τζινπίνγκ, στο τέλος του μήνα στη Νότια Κορέα.

Το μεγάλο παιχνίδι της διπλωματίας

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ επιχειρεί να μετατρέψει τη διπλωματία σε reality power game. Από τη Γάζα μέχρι το Κίεβο, το μήνυμα είναι ένα: ο διαπραγματευτής που “έκλεισε” τη Μέση Ανατολή, μπορεί να “τελειώσει” και τον Πούτιν.

Αλλά η πραγματικότητα δείχνει πιο σκληρή. Ο Πούτιν δεν είναι Νετανιάχου, ούτε εξαρτάται από αμερικανικά δολάρια ή πολιτικές ισορροπίες. Και αν η Γάζα πρόσφερε μια επίφαση ειρήνης, η Ουκρανία παραμένει ένα σκάκι όπου κάθε κίνηση μπορεί να ανατινάξει τη σκακιέρα.

Πηγή: Reuters

«Με έχουν «παίξει» οι καλύτεροι»

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι ο Πούτιν τον χρησιμοποιεί απλώς για να κερδίσει χρόνο, ο Τραμπ απάντησε με το γνώριμο ύφος του επιχειρηματία-προέδρου:



«Φυσικά και το σκέφτομαι. Αλλά ξέρεις, έχω παιχτεί από τους καλύτερους – και πάντα βγήκα κερδισμένος.»



Αυτή η φράση συμπυκνώνει το πολιτικό του DNA: έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι κάθε σύγκρουση είναι διαπραγμάτευση, και κάθε διαπραγμάτευση, ευκαιρία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή τους στην Αλάσκα / Reuters

Το αν αυτή η «φόρα» της Γάζας θα φτάσει μέχρι τη Μόσχα – ή θα χαθεί κάπου ανάμεσα στα παζάρια, τα deals και τα τηλεφωνήματα του Κρεμλίνου – θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να απολαμβάνει ξανά τον ρόλο που πάντα επιδίωκε: του ανθρώπου που κινεί τα πιόνια του κόσμου.