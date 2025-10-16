«Φουντώνει» η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ επιβεβαίωσε μυστικές επιχειρήσεις της CIA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (15/10), ότι εξουσιοδότησε την CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιθέσεων εναντίον καρτέλ ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ με τον αυταρχικό ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο καθώς ο στρατός των ΗΠΑ στοχεύει σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο στόχος της με την αποστολή πολεμικών πλοίων στη Βενεζουέλα ήταν να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών, έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να δει τον Μαδούρο να απομακρύνεται από την εξουσία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και έχει προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

Στην τελευταία σειρά επιθέσεων εναντίον σκαφών της Βενεζουέλας, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (14/10), στο Truth Social ότι διέταξε ένα θανατηφόρο χτύπημα σε ένα σκάφος που «διακινούσε ναρκωτικά», το οποίο σκότωσε και τους έξι «ναρκοτρομοκράτες» που επέβαιναν.

Όπως δήλωσε: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα μας να καταστραφεί επειδή άλλοι άνθρωποι θέλουν να ρίξουν... τους χειρότερους και επικίνδυνους ανθρώπους τους στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες διακίνησης ναρκωτικών δια θαλάσσης είναι «υπό έλεγχο», αλλά ο στρατός θα κοιτάξει τώρα να αποβιβαστεί. «Με κάθε σκάφος που καταστρέφουμε, σώζουμε 25.000 αμερικανικές ζωές», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν η CIA έχει την εξουσία να «εξοντώσει» τον Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτή είναι μια γελοία ερώτηση. Δεν είναι και τόσο γελοία ερώτηση, αλλά δεν θα ήταν μια γελοία ερώτηση για μένα να απαντήσω;»