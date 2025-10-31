Βενεζουέλα: «Θωρακίζεται» όσο οι ΗΠΑ εισχωρούν στην Καραϊβική - Ζητά βοήθεια από Ρωσία, Κίνα, Ιράν

Την ώρα που η κόντρα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να έχει φτάσει στην χειρότερη καμπή της, η Βενεζουέλα «κοιτά» για ενίσχυση με τους μεγαλύτερους πολιτικοοικονομικούς αντιπάλους των ΗΠΑ. Την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washinghton Post, έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο Μαδούρο ζήτησε εν μέσω επιστολής από τη Ρωσία πυραύλους, ραντάρ και αναβαθμισμένα αεροσκάφη, με αφορμή την συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Εκτός της βοήθειας που ζητά ο πρόεδρος της Βενεζουέλας από το Κρεμλίνο, το κάλεσμα για συγκέντρωση πυρομαχικών απευθύνεται στην Κίνα και το Ιράν ώστε να αναβαθμίσει τους «παλιακούς» στρατιωτικούς εξοπλισμούς, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η αμερικανική επιχείρηση, η μεγαλύτερη πρόκληση του Μαδούρο

Όλα αυτά, όσο από το αμερικάνικο στρατόπεδο ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της χώρας στην Καραϊβική, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών.

Η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον διάδοχο του Τσάβες, Μαδούρο, από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας το 2013.

Περισσότεροι από δώδεκα αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι αναχωρούσαν κυρίως από τις ακτές της Βενεζουέλας, έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 61 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα πλοία εμπλέκονταν σε εμπορία ναρκωτικών και ο Μαδούρο το αρνήθηκε.

O διαμεσολαβητής για να φτάσει η επιστολή Μαδούρο στον Πούτιν

Το αιτήμα προς τη Μόσχα υποβλήθηκε με τη μορφή επιστολής στα μέσα Οκτωβρίου όταν ο Βελάσκεθ, ο υπουργός Μεταφορών, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του. Κάπως έτσι παραδώθηκε η επιστολή του Μαδούρο στον Πούτιν.

Στο έγγραφο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε από τους Ρώσους να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας του, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης αρκετών ρωσικών αεροσκαφών Sukhoi Su-30MK2. Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης βοήθεια για την επισκευή οκτώ κινητήρων και πέντε ραντάρ, την απόκτηση 14 σετ πυραύλων, καθώς και απροσδιόριστη «υλικοτεχνική υποστήριξη».

Μάλιστα, ο Μαδούρο πρότεινε στον Πούτιν ένα «μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό σχέδιο τριών ετών» μέσω της Rostec, του ρωσικού κρατικού αμυντικού ομίλου, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ρωσική κυβέρνηση απάντησε στην προσέγγιση.

Τα έγγραφα σε Κίνα και Ιράν

Παράλληλα, ο ηγέτης της χώρας στην Καραϊβική συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών τους για να αντιμετωπίσουν «την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες.

«Στην επιστολή, ο Maduro τόνισε τη σοβαρότητα της αντιληπτής αμερικανικής επιθετικότητας στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής τους ιδεολογίας», αναφέρουν τα έγγραφα των ΗΠΑ.

Άλλα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Βελάσκεθ αποτέλεσε συντονιστής μιας αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα. Φέρετει μάλιστα να είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα χρειαζόταν «παθητικό εξοπλισμό ανίχνευσης», «συσκευές GPS scrambler» και « σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ», αναφέρουν τα έγγραφα.

Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.

Η διαχρονική σχέση Βενεζουέλας-Ρωσίας

Η Ρωσία παραμένει η κύρια σανίδα σωτηρίας για τον Μαδούρο και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.

Πριν λίγες μέρες, ένα Ilyushin Il-76, ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη που επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή στο εμπόριο όπλων και μεταφορά μισθοφόρων, έφτασε στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Το Κρεμλίνο αν και αρνήθηκε να σχολιάσει την αποστολή υποστηρίζει... ανοιχτά τη Βενεζουέλα «στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας» και είναι «έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα στα αιτήματα των εταίρων μας υπό το πρίσμα των αναδυόμενων απειλών».

Οι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας κρατούν από την εποχή που ηγέτη της χώρας στην Καραϊβική αποτελούσε ο Ούγκο Τσάβες, πατέρας του σοσιαλιστικού κράτους της, μετά την άνοδό του στην εξουσία το 1999.

Η σχέση άκμασε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, του 2010 και των αρχών της δεκαετίας του 2020. Σήμερα, καλύπτει τον ζωτικό τομέα των πετροχημικών, τις αγορές όπλων, τις κοινές επιχειρήσεις προπαγάνδας και τις αδιαφανείς συμφωνίες κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με αναλυτές.