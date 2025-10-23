Τραμπ: Τα καρτέλ ναρκωτικών είναι ο ISIS του δυτικού ημισφαιρίου

«Σταυροφορία» κατά των καρτέλ ναρκωτικών κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο ο πλανητάρχης έδωσε μια δραματική χροιά στην δράση των εμπόρων ναρκωτικών χαρακτηρίζοντας τα καρτέλ ως τον ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου.

Μάλιστα, ο Τραμπ δεν χαρίστηκε ούτε στον προκάτοχό του ρίχνοντας την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν για την αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών. «Ο Μπάιντεν παρέδωσε τη χώρα μας στα καρτέλ... ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε και σε μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα δράσης και των αποτελεσμάτων του πολέμου κατά των ναρκωτικών που έχει κηρύξει στα καρτέλ από την Λατινική Αμερική. «Μέσα σε μια εβδομάδα, η ομάδα μου έχει πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων ηγετών καρτέλ, πρακτόρων και μελών συμμοριών στην αμερικανική ιστορία, πάνω από 3.000 και συνεχίζει να αυξάνεται» τόνισε.

Πίεση σε Βενεζουέλα και Κολομβία

Η πίεση αλλά και οι απειλές του Τραμπ στη Βενεζουέλα και την Κολομβία τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί χαρακτηρίζοντας τους διακινητές ως «ναρκοτρομοκράτες».

Ο κύριος στόχος των απειλών και των στρατιωτικών πληγμάτων είναι η Βενεζουέλα υπό το καθεστώς Μαδούρο, την οποία οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι εποπτεύει το Cartel de los Soles (Καρτέλ του Ήλιου). Η Κολομβία επηρεάζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης, με τη Βενεζουέλα να λειτουργεί ως σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος. Ο Τραμπ απείλησε ακόμη και με χερσαία πλήγματα εντός της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο από την δική του πλευρά καταγγέλλει ότι ο πραγματικός στόχος των απειλών εκ μέρους των ΗΠΑ είναι η αλλαγή καθεστώτος για τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μια ισχυρή δύναμη ναυτικής κρούσης στην Καραϊβική σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Βενεζουέλας συμπεριλαμβανομένων τριών αντιτορπολικών κατευθυνόμενων πυραύλων τύπου Aegis, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο επίθεσης, ενώ μαχητικά F-35B και κατασκοπευτικά drones MQ-9 Reaper έχουν μετασταθμεύσει στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ναυτική αρμάδα και οι αεροπορικές δυνάμεις έχουν καταφέρει σφορδρά πλήγματα κατά σκαφών που διακινούν ναρκωτικά φανερώνοντας ότι οι προειδοποιήσεις του Τραμπ δεν μένουν απλά στην σφαίρα των λεκτικών τοποθετήσεων.