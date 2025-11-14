Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε «επιχείρηση» των ΗΠΑ κατά των ναρκο-τρομοκρατών στο δυτικό ημισφαίριο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε την Πέμπτη (13/11) μια νέα επιχείρηση κατά των ναρκο-τρομοκρατών, σηματοδοτώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να είναι έτοιμες να εντείνουν μια εκστρατεία θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών εναντίον πλοίων στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η στρατιωτική «επιχείρηση» των ΗΠΑ, κατά τον Χέγκσεθ, έχει στο στόχαστρο ναρκο-τρομοκράτες στο δυτικό ημισφαίριο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.



«Σήμερα, ανακοινώνω την επιχείρηση Southern Spear» (σ.σ. «νότια λόγχη»), ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας μέσω X. «Υπό την ηγεσία της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας Southern Spear και της SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας κι εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας», συνέχισε. «Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής - και θα το προστατεύσουμε», συμπλήρωσε.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025





Η SOUTHCOM («νότια διοίκηση») είναι μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια και την κεντρική Αμερική. Η ζώνη ευθύνης της συμπεριλαμβάνει 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καραϊβικής.