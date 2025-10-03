Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος ανοικτά της Βενεζουέλας - «Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν» λέει ο Χέγκσεθ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει ανένδοτο πόλεμο στα καρτέλ ναρκωτικών και οι φονικές επιθέσεις εναντίον σκαφών στα ανοικτά της Βενεζουέλας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 ακόμη μια επίθεση σε ένα σκάφος που επιχειρούσε στην Καραϊβική, το οποίο θεωρήθηκε από τις Αρχές ως «πλοίο διακίνησης ναρκωτικών». Την επίθεση ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι από το χτύπημα σκοτώθηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Το νέο χτύπημα σηματοδοτεί τουλάχιστον την τέταρτη γνωστή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όλες είχαν ως στόχο σκάφη που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «συνδέονται» με καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις τους τελευταίους μήνες.

Ο Χέγκσεθ δημοσίευσε στο X ότι, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, διέταξε την «θανατηφόρα, κινητική επίθεση σε ένα σκάφος διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται με ορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM».

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

«Το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά»

Η επίθεση έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, έγραψε ο Χέγκσεθ -μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του καθεστώτος της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε την Τρίτη (30/09) ότι ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσει τη χώρα του σε περίπτωση επίθεσης από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν ανέφερε με ποια τρομοκρατική οργάνωση φέρεται να είχε σχέση το σκάφος, αλλά πρόσθεσε ότι «οι πληροφορίες μας, χωρίς αμφιβολία, επιβεβαίωσαν ότι αυτό το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, οι άνθρωποι που επέβαιναν ήταν ναρκωτρομοκράτες και λειτουργούσαν σε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών». Ισχυρίστηκε ότι το σκάφος «μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό την Αμερική, για να δηλητηριάσει τον λαό μας».

Η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει προηγουμένως ότι και άλλα σκάφη που είχε χτυπήσει κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ, γεγονός που απαιτούσε επείγουσα στρατιωτική δράση. Ωστόσο, τουλάχιστον ένα σκάφος που χτυπήθηκε από τον αμερικανικό στρατό τον περασμένο μήνα είχε γυρίσει πίσω πριν χτυπηθεί, σύμφωνα με το CNN, υποδεικνύοντας ότι δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ ή τις αμερικανικές δυνάμεις. Μετά την πρώτη τέτοια επίθεση των ΗΠΑ στις 2 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αρχικά ότι το σκάφος πιθανότατα κατευθυνόταν προς το Τρινιντάντ ή αλλού στην Καραϊβική.

Αμφισβητείται η νομιμότητα των επιθέσεων

Νομικοί εμπειρογνώμονες και νομοθέτες και από τις δύο πλευρές έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα των επιθέσεων. Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε διαπιστώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις και ότι οι λαθρέμποροι για τα καρτέλ είναι «παράνομοι μαχητές».



Η περιγραφή των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων ως μέρος μιας ένοπλης σύγκρουσης υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας και όχι απλώς μεμονωμένων επιθέσεων αυτοάμυνας. Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ είπε ότι «αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις κατά του αμερικανικού λαού!!!».