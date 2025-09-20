Ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο: «Τρεις ναρκωτρομοκράτες εξουδετερώθηκαν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμη ένα πλήγμα κατά σκάφους που, όπως έγραψε, μετέφερε ναρκωτικά και δημοσίευσε βίντεο από το χτύπημα όπου φαίνεται το ταχύπλοο να χτυπιέται και να τυλίγεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, στο πλήγμα σκοτώθηκαν «τρεις άνδρες ναρκωτρομοκράτες», ενώ, όπως τόνισε ο ίδιος, το σκάφος βρισκόταν «σε διεθνή ύδατα» και επέβαινε «σε γνωστό διάδρομο διακίνησης ναρκωτικών» με προορισμό την αμερικανική αγορά.

Πρόκειται, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, για το τρίτο παρόμοιο χτύπημα μέσα στον Σεπτέμβριο: το πρώτο στις 2 Σεπτεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα , σύμφωνα με τον ίδιο, 11 νεκρούς στην Καραϊβική, ενώ ένα δεύτερο πλήγμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα προκάλεσε άλλους τρεις νεκρούς.

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή, πολεμικά πλοία, υποβρύχιο και μαχητικά έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική και το Πουέρτο Ρίκο, στο όνομα της «αγώνα κατά των καρτέλ», αναφέρουν οι αναφορές. Η κλιμάκωση αυτή συνοδεύεται από σφοδρές αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί υψηλά ιστάμενα στελέχη του καθεστώτος Μαδούρο ότι συνδέονται με κυκλώματα διακίνησης (το λεγόμενο «Cártel de los Soles»), κατηγορία που το Καράκας απορρίπτει ως «ιμπεριαλιστική» προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον διπλασίασε αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Κριτική και νομικές επιφυλάξεις

Nομικοί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία, κάνοντας λόγο για «άδεια να σκοτώνεται» χωρίς επαρκείς διαδικασίες ή διασφαλίσεις, ενώ βουλευτές των ΗΠΑ και διεθνείς φορείς ζητούν διαφάνεια για το πώς αξιολογήθηκαν οι πληροφορίες πριν τα πλήγματα.