Νέο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Το ανακοίνωσε ο Τραμπ (video)

Συνεχίζεται ο ανένδοτος πόλεμος που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 σκάφος της Βενεζουέλας, το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής μου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν ένα δεύτερο κινητικό πλήγμα εναντίον εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκωτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM. Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκωτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (Ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει Αμερικανικούς!) με κατεύθυνση τις ΗΠΑ», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και συνέχισε: «Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών εν δράσει. Κανένας από τους Αμερικανούς δεν τραυματίστηκε σε αυτό το πλήγμα».

Και κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα στα καρτέλ ναρκωτικών ότι θα είναι αμείλικτος: «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ! Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες για δεκαετίες, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!»



Πρόσφατα οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και το πλήγμα σκότωσε 11 ναρκωτρομοκράτες.



Το πλήγμα αυτό σήμανε την έναρξη ευρύτερης επιχείρησης που έχει σκοπό να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και πιθανότατα να ανατραπεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που χαρακτηρίζεται «επικεφαλής» καρτέλ από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές του CNN.