Οργισμένο «χτύπημα» Τραμπ κατά Βενεζουέλας: «Πάρτε πίσω κρατούμενους και ψυχασθενείς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, κατηγορώντας την ότι στέλνει στις ΗΠΑ κρατούμενους και άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα.



Με μια σκληρή ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «τέρατα» που έχουν ήδη προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς σε Αμερικανούς πολίτες.

Η ανάρτηση Τραμπ



Η ανάρτηση του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας έχει ως εξής:



«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχθεί αμέσως όλους τους κρατούμενους, και τα άτομα από τα ψυχιατρικά ιδρύματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα Χειρότερα του Κόσμου Φρενοκομεία, που η “Ηγεσία” της Βενεζουέλας έχει εξαναγκάσει να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, και ακόμη και σκοτωθεί, από αυτά τα “Τέρατα”. ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ, Ή ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ!»



Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους να κατηγορούν τη διοίκηση Μπάιντεν για «χαλαρή φύλαξη» των συνόρων.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει απαντήσει επισήμως στις κατηγορίες του πρώην προέδρου.