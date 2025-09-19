Απορρίφθηκε η αγωγή-μαμούθ του Τραμπ στους New York Times - Ζητούσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια

Ως «απαράδεκτη» απορρίφθηκε από δικαστήριο των ΗΠΑ η αγωγή-μαμούθ που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των New York Times, ζητώντας το ιλιγγιώδες ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (12,8 δισεκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, η υπόθεση δεν κλείνει, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες προκειμένου να επαναδιατυπώσει και να καταθέσει εκ νέου την αγωγή.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times, του εκδότη βιβλίων Penguin και δύο δημοσιογράφων των Times, τονίζοντας ότι το κείμενο ήταν γεμάτο «υβριστικά σχόλια» και παραβίαζε την πολιτική δικονομία σε ομοσπονδιακές υποθέσεις, αποτυγχάνοντας να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.



Ωστόσο, ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου της Φλόριντα, Στίβεν Μέριντεϊ, θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου την αγωγή εντός 28 ημερών.

Ο Μέριντεϊ επικαλέστηκε ομοσπονδιακούς κανόνες πολιτικής δικονομίας, που απαιτούν η υποβολή αγωγής να περιλαμβάνει μια σύντομη και σαφή δήλωση της αξίωσης, η οποία να δείχνει ότι ο ενάγων δικαιούται αποκατάστασης.



«Με ισχυρισμούς μόνο για δύο απλές κατηγορίες δυσφήμισης, η καταγγελία καταλαμβάνει ογδόντα πέντε σελίδες», ανέφερε ο δικαστής. «Η Κατηγορία Ι εμφανίζεται στη σελίδα ογδόντα και η Κατηγορία II εμφανίζεται στη σελίδα ογδόντα τρία... Ακόμα και με την πιο γενναιόδωρη και επιεική εφαρμογή του Κανόνα 8, η καταγγελία είναι αναμφισβήτητα ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Ο Μέριντεϊ, σύμφωνα με τον Guardian, σημείωσε τους «πολλούς, συχνά επαναλαμβανόμενους και επαινετικούς (προς τον πρόεδρο Τραμπ) αλλά περιττούς ισχυρισμούς» και «πολύ περισσότερους, που διατυπώνονται επίμονα με άφθονες και εξουθενωτικές λεπτομέρειες».

Δεν εξετάστηκε η αλήθεια των ισχυρισμών Τραμπ

Η απόφαση του δικαστή δεν εξετάζει την εγκυρότητα των ισχυρισμών, αλλά αναφέρει ότι «μια καταγγελία παραμένει ένα ακατάλληλο και ανεπίτρεπτο μέσο για την κουραστική και επαχθή συγκέντρωση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων, για την επανάληψη μεροληπτικών επιχειρημάτων ή για την παρατεταμένη απαγγελία και εξήγηση νομικής εξουσίας που υποτίθεται ότι υποστηρίζει το αίτημα του ενάγοντος για αποζημίωση».



Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατηγορώντας το μεγάλο αμερικανικό ειδησεογραφικό έντυπο και την Penguin ότι είναι «φερέφωνα» του Δημοκρατικού κόμματος και ότι «διαδίδουν ψευδές και δυσφημιστικό περιεχόμενο» εναντίον του.



Η αγωγή του, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα, επικεντρώνεται στη δημοσίευση μιας σειράς άρθρων στους New York Times που περιγράφουν την εργασία του στην τηλεοπτική εκπομπή «The Apprentice» και ιστορίες που προέρχονται από το βιβλίο «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success», από τους δημοσιογράφους των New York Times, Susanne Craig και Russ Buettner.

Τι αναφέρει η αγωγή Τραμπ

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η περιγραφή αναφορικά με το πώς έγινε η επιλογή του για την παρουσίαση της εκπομπής είναι ανακριβής, επειδή ο Τραμπ ήταν διάσημος πολύ πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Υποστηρίζει επίσης ότι η αναφορά στο βιβλίο περιέγραφε την κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ από τον πατέρα του Φρεντ Σ. Τραμπ ως προϊόν «δόλιας φοροδιαφυγής» και ότι ο πατέρας του Τραμπ «παραποιούσε τους κανόνες» των ομοσπονδιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που επέστρεφαν για να χτίσει την περιουσία του.

Άλλες καταγγελίες που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι ψευδείς και δυσφημιστικές στην αγωγή περιλαμβάνουν τα ρεπορτάζ των Times σχετικά με τη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου στο σχολείο, την αξία των συμφωνιών του με ακίνητα και ότι είχε ερευνηθεί για δεσμούς με τη μαφία και ξέπλυμα χρήματος.



«Οι Times έχουν προδώσει τα δημοσιογραφικά ιδανικά της ειλικρίνειας, της αντικειμενικότητας και της ακρίβειας που κάποτε διακήρυτταν», αναφέρει, κατηγορώντας επίσης τους Times ότι είναι «κορυφαίος και αμετανόητος διακινητής ψευδών εναντίον του Προέδρου Τραμπ».



Ένας εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε: «Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Στερείται οποιωνδήποτε νόμιμων νομικών αξιώσεων και, αντίθετα, αποτελεί μια προσπάθεια καταστολής και αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Οι New York Times δεν θα αποθαρρυνθούν από τακτικές εκφοβισμού. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την διερεύνηση των γεγονότων χωρίς φόβο ή εύνοια και θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των δημοσιογράφων, που προβλέπεται στην πρώτη τροπολογία, να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού».