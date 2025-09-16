Αγωγή του Τραμπ σε βάρος των New York Times για «δυσφήμιση και συκοφαντία»

Αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος της New York Times, στην τελευταία του επίθεση εναντίον μιας μεγάλης εταιρείας μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη και τα σχόλιά της που αφορούν τον ίδιο.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορεί την Times ότι είναι «η φωνή του Δημοκρατικού Κόμματος» και παραθέτει μια σειρά άρθρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα της για την υποψήφια των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις εν όψει των εκλογών του 2024.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι η «εκφυλισμένη» Times «εμπλέκεται εδώ και δεκαετίες σε μια μέθοδο ψευδών αναφορών για τον αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το κίνημα America First, το MAGA και το έθνος μας στο σύνολό του».

«Η εφημερίδα The New York Times έχει το ελεύθερο να ψεύδεται, να με δυσφημεί και να με διασύρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ!» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Politico, η αγωγή του Τραμπ κατονομάζει την The New York Times Company, τέσσερις δημοσιογράφους της έκδοσης — τη Susanne Craig, τον Russ Buettner, τον Peter Baker και τον Michael S. Schmidt — και την Penguin Random House, η οποία εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Lucky Loser: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του και δημιούργησε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας», γραμμένο από τους Craig και Buettner, το οποίο η αγωγή χαρακτηρίζει «ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η δημοσίευση έβλαψε το «μοναδικό εμπορικό σήμα» και τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των μετοχών της εταιρείας μέσων ενημέρωσης του, προκαλώντας «ζημιά στη φήμη» αξίας «δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η «μάχη» του Τραμπ κατά των ΜΜΕ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να μηνύσει την εφημερίδα Times για την αναφορά ισχυρισμών ότι το 2003 έγραψε ένα σεξουαλικά υπονοούμενο σημείωμα στον διασυρμένο χρηματοδότη και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019. Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε το σημείωμα.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων έχει ξεκινήσει μια σειρά αγωγών εναντίον εκδόσεων και εταιρειών μέσων ενημέρωσης που έχει κατηγορήσει ως εχθρικές και δυσφημιστικές, συμπεριλαμβανομένων των The Wall Street Journal, ABC και Paramount, της μητρικής εταιρείας της CBS News.

Τον Ιούλιο, η Paramount συμφώνησε να διευθετήσει μια αγωγή ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τραμπ για μια συνέντευξη με την πρώην αντιπρόεδρο Χάρις στο πρόγραμμα ειδήσεων της CBS «60 Minutes», την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε παραπλανητικά επεξεργασμένη, καταβάλλοντάς του 16 εκατομμύρια δολάρια.