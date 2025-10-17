Ντόναλντ Τραμπ ξανά κατά των New York Times – Επανακατέθεσε αγωγή 15 δισ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανακατέθεσε τη γιγαντιαία αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφημερίδας The New York Times, αφού η αρχική αγωγή του είχε απορριφθεί από δικαστήριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου Axios, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορεί τη δημοφιλή εφημερίδα ότι υπονόμευσε την προεκλογική του εκστρατεία και έβλαψε τη φήμη του ως επιχειρηματία.

Η αρχική αγωγή είχε απορριφθεί με τον δικαστή που ανέλαβε την υπόθεση και εξέδωσε την απόφαση να επισημαίνει ότι η αγωγή Τραμπ ήταν «φλύαρη και εξουθενωτική» (florid and enervating) και πολύ μεγάλη σε έκταση.

Στη συνέχεια, δόθηκε στον Τραμπ προθεσμία 28 ημερών για να υποβάλει διορθωμένη την αγωγή.

Το νέο δικόγραφο του Ντόναλντ Τραμπ είναι λιγότερο από τη μισή έκταση της αρχικής, καθώς το κείμενο περικόπηκε στις 40 σελίδες, ωστόσο το συνολικό ποσό που διεκδικεί ως αποζημίωση παραμένει το ίδιο, 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντιδράσεις

Η εμβληματική εφημερίδα αντέδρασε έντονα, επαναλαμβάνοντας ότι η αγωγή «δεν έχει καμία αξία». Υποστήριξε ότι πρόκειται απλώς για μια «προσπάθεια να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και να «δημιουργήσει δημοσιότητα», προσθέτοντας ότι οι New York Times «δεν θα εκφοβιστούν από τακτικές εκφοβισμού».