Οι New York Times απαντούν στην αγωγή Τραμπ: «Θα συνεχίσουμε χωρίς φόβο»

Για προσπάθεια φίμωσης έκαναν λόγο οι New York Times απαντώντας στην αγωγή που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος τους. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους New York Times για δυσφήμιση και συκοφαντία, ζητώντας μάλιστα αποζημίωση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι New York Times δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισε η εφημερίδα.

«Επίθεση» Τραμπ κατά δημοσιογράφων

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορεί την Times ότι είναι «η φωνή του Δημοκρατικού Κόμματος» και παραθέτει μια σειρά άρθρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα της για την υποψήφια των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις εν όψει των εκλογών του 2024.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι η «εκφυλισμένη» Times «εμπλέκεται εδώ και δεκαετίες σε μια μέθοδο ψευδών αναφορών για τον αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το κίνημα America First, το MAGA και το έθνος μας στο σύνολό του».

«Η εφημερίδα The New York Times έχει το ελεύθερο να ψεύδεται, να με δυσφημεί και να με διασύρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ!» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Politico, η αγωγή του Τραμπ κατονομάζει την The New York Times Company, τέσσερις δημοσιογράφους της έκδοσης — τη Susanne Craig, τον Russ Buettner, τον Peter Baker και τον Michael S. Schmidt — και την Penguin Random House, η οποία εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Lucky Loser: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του και δημιούργησε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας», γραμμένο από τους Craig και Buettner, το οποίο η αγωγή χαρακτηρίζει «ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η δημοσίευση έβλαψε το «μοναδικό εμπορικό σήμα» και τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των μετοχών της εταιρείας μέσων ενημέρωσης του, προκαλώντας «ζημιά στη φήμη» αξίας «δισεκατομμυρίων δολαρίων».