Τραμπ: Σχεδιάζει να καλέσει τον Κάρολο στις ΗΠΑ

Τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα σχεδιάζει να καλέσει στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το 2026, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το BBC.

Η ημερομηνία της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ώρα που οι ΗΠΑ γιορτάζουν την 250η επέτειό τους, παραμένει ασαφής.

Τα σχέδια αυτά έρχονται μετά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, όπου συνάντησε τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, περιγράφοντας την επίσκεψη ως «υπέροχη τιμή» και ένδειξη «αδιάσπαστου δεσμού» μεταξύ των δύο χωρών.

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη βρετανικού μονάρχη στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2007, υπό την βασιλεία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Η επίσκεψη προγραμματίζεται ως ξεχωριστή εκδήλωση από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ έχει συχνά μιλήσει με θερμά λόγια για το Ηνωμένο Βασίλειο, τον βρετανικό πολιτισμό και τη μοναρχία, και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του χαρακτήρισε τον βασιλιά Κάρολο ως «φίλο μου».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη ή τι θα περιλαμβάνει.

Αναφερόμενη σε πηγή κοντά στον Τραμπ, η εφημερίδα Independent μετέδωσε ότι η πρόσκληση θα μπορούσε εναλλακτικά να απευθυνθεί στον Πρίγκιπα της Ουαλίας και στην Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η «ειδική σχέση» ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου

Μιλώντας μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βασιλιάς Κάρολος μίλησε επίσης με ενθουσιασμό για την «ειδική σχέση» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πάντα θαύμαζα την εφευρετικότητα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας, τις οποίες η μεγάλη δημοκρατία σας εκπροσωπεί από την ίδρυσή της», είπε.

«Σε όλη μου τη ζωή, από την πρώτη μου επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 – και από τότε έχω πραγματοποιήσει 20 επισκέψεις – έχω εκτιμήσει τους στενούς δεσμούς μεταξύ του βρετανικού και του αμερικανικού λαού», πρόσθεσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Η μητέρα του βασιλιά, η βασίλισσα Ελισάβετ, πραγματοποίησε πέντε επίσημες επισκέψεις στις ΗΠΑ, ξεκινώντας το 1957 με τον πρόεδρο Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ. Κατά την τελευταία επίσκεψη της βασίλισσας στις ΗΠΑ το 2007, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους έκανε μια περίφημη γκάφα κατά τη διάρκεια της εξαήμερης επίσκεψης, μπερδεύοντας τις ημερομηνίες και λέγοντάς της ότι «βοήθησε τη χώρα μας να γιορτάσει τα 200 χρόνια της το 17 - το 1976». Αφού η βασίλισσα τον κοίταξε, ο Μπους αστειεύτηκε ότι «μου έριξε ένα βλέμμα που μόνο μια μητέρα θα μπορούσε να ρίξει στο παιδί της».

Σε μια προηγούμενη επίσκεψη με τον Πρόεδρο Τζορτζ Χ. Μπους το 1991, η Ελισάβετ μίλησε από ένα ψηλό βήμα στον κήπο του Λευκού Οίκου, με μόνο το μωβ και λευκό καπέλο της να είναι ορατό πίσω από το μικρόφωνο.

«Ελπίζω να μπορείτε να με δείτε σήμερα από εκεί που βρίσκεστε», είπε στα μέλη του Κογκρέσου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αργότερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.