Μηχανικό πρόβλημα στο ελικόπτερο του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ κατά την αναχώρηση από Λονδίνο

Ένα πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του ελικοπτέρου που θα μετέφερε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, προκειμένου να επιστρέψουν στις ΗΠΑ μετά την επίσημη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους ανάγκασε να επιβιβαστούν σε ένα άλλο ελικόπτερο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο ενώ κατευθυνόντουσαν προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου λόγω ενός μικρού προβλήματος στα υδραυλικά.



Κατά την επιστροφή τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, το ελικόπτερο που μετέφερε το ζεύγος Τραμπ αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα.



Οι πιλότοι επέλεξαν να προσγειώσουν το Marine One σε ένα τοπικό αεροδρόμιο, για προληπτικούς λόγους, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Independent, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια στη συνέχεια μετέβησαν με ασφάλεια σε εφεδρικό ελικόπτερο υποστήριξης πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το αεροδρόμιο.



Στο συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία επιστρέφουν στις ΗΠΑ μετά από διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζεύγος Τραμπ πέρασε την Τετάρτη (17/09) στο Ουίνδσορ, όπου η βασιλική οικογένεια τους τίμησε, πριν παραστούν σε ένα πλούσιο δείπνο.

Την Πέμπτη (18/09), ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, με τον οποίο υπέγραψαν συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας.

