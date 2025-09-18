Τραμπ σε Στάρμερ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε - «Αγκάθι» η διαφωνία για το παλαιστινιακό

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου το μεσημέρι της Πέμπτης 18/09.

Μιλώντας για τους δυο πολέμους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και στη Μέση Ανατολή, οι δυο ηγέτες τοποθετήθηκαν μεν ωστόσο υπήρξαν ορισμένες διαφωνίες.

Αναλυτικά, αναφερόμενος για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η επίλυσή του έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε τονίζοντας ακόμη μια φορά πόσο πολύ τον έχει απογοητεύσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, παραμένει ασαφές πώς ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να σπάσει το αδιέξοδο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ρωτήθηκε ποια είναι τα επόμενα βήματά του για να τερματίσει τον εν λόγω πόλεμο με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι δεν θα είχε συμβεί αν ήταν πρόεδρος εκείνη την εποχή.

Ισχυρίζεται και πάλι ότι η κυβέρνησή του έχει διευθετήσει επτά πολέμους, οι περισσότεροι από τους οποίους, όπως λέει, «δεν θεωρούνταν διευθετήσιμοι».

«Ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο»

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και οι εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία «δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη». Επιπλέον, επανέλαβε ότι χρειάζεται να ασκηθεί παραπάνω πίεση στον Πούτιν σχολιάζοντας πως μόνον όταν ο Τραμπ αναλαμβάνει να την ασκήσει τότε ο Πούτιν «δείχνει οποιαδήποτε διάθεση να κινηθεί».

«Ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, με τον κόσμο να βλέπει "ακόμα περισσότερη αιματοχυσία"» τόνισε ο Στάρμερ.

Όσον αφορά σε οποιαδήποτε επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε πως θα υποστηρίξει τις ενέργειες του Τραμπ.

Παραμένουν οι διαφορές για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ωστόσο, οι δυο ηγέτες διαφώνησαν ως προς την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους την οποία φαίνεται πως ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ανακοινώσει εντός του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Κατά τον Στάρμερ «το ζήτημα της αναγνώρισης πρέπει να εξεταστεί», καταβάλλοντας, σύμφωνα με τους αναλυτές, κάθε δυνατή προσπάθεια να μην προσβάλει τον καλεσμένο του σαν να του κάνει «διάλεξη».

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο», σχολίασε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Στάρμερ τόνισε την ανάγκη για ειρήνη στην περιοχή όπως επίσης και να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν και να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι δύο χώρες είναι ενωμένες στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και στην "επιδίωξη της ειρήνης"» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ.

Στο σημείο αυτό, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θέλει να δει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα να απελευθερώνονται «άμεσα». «Θέλω ένα τέλος... Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ήταν μια βάναυση περίοδος», προσέθεσε.