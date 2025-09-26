Tomahawk κατά Μόσχας: Ο Τραμπ «ανοίγει» την πόρτα για βαθιά πλήγματα – Το «παζάρι» με τον Ζελένσκι

Σε μια εντυπωσιακή στροφή 180 μοιρών -τουλάχιστον επικοινωνιακά σε επίπεδο δηλώσεων και εντυπώσεων- από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ρωσίας, διαπιστώνεται μια αλλαγή στάση της Ουάσιγκτον στον πόλεμο στην Ουκρανία. Από εκεί που ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγο καιρό εκθείαζε τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας και σχολίαζε με ιδιαίτερα μειωτικούς χαρακτηρισμούς τον αγώνα της Ουκρανίας για την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας τώρα φέρεται να τάσσεται αναφανδόν στο πλευρό του Κιέβου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Wall Street Journal και Axios που επικαλούνται ανώτατες αμερικανικές και ουκρανικές πηγές, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να είναι «ανοικτός» στην ιδέα να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Τα δυο δημοσιεύματα που μάλιστα έχουν βγει την Παρασκευή μάλλον έρχονται μέσα από συντονισμό, κάτι που ίσως σημαίνει ότι υπάρχει μια παρασκηνιακή πίεση σε επικοινωνιακό επίπεδο από τις ΗΠΑ ώστε να αναγκαστεί η Μόσχα να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αναφορές από τη Wall Street Journal και το Axios ότι ο Τραμπ δίνει το πράσινο φως για πλήγματα βαθιά στην ρωσική ενδοχώρα -ενδεχομένως και στην καρδιά της Μόσχας- έρχονται λίγες ημέρες μετά τις άκρως επικριτικές δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να επανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

Το «ένα πράγμα» που ζήτησε ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος ζήτησε πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας και την άδεια να τους χρησιμοποιήσει κατά στόχων στη Ρωσία.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν αντιτίθεται στην ιδέα». Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι ο Πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε να ανατρέψει άμεσα την αμερικανική απαγόρευση.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ζελένσκι, μιλώντας στο «The Axios Show», ο οποίος ζήτησε «ένα πράγμα» από τον Τραμπ, χωρίς να το κατονομάσει δημόσια. Ωστόσο, Ουκρανός αξιωματούχος και δεύτερη πηγή επιβεβαίωσαν στο Axios ότι επρόκειτο για τους Tomahawk.

Πίεση στον Πούτιν και «το ίδιο νόμισμα»

Ο στόχος του Κιέβου είναι σαφής. Υποστηρίζει ότι θέλει να έχει όπλα μακρού πλήγματος στο οπλοστάσιό του χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό ότι θα τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο. «Τα χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε (σ.σ. τα Tomahawk)», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Διότι, αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει.»

Το Tomahawk είναι το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα της Ουκρανίας που ο Τραμπ δεν είχε συμφωνήσει να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ για λογαριασμό του Κιέβου, γεγονός που καθιστά την τωρινή του στάση εξαιρετικά σημαντική.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ο Τραμπ τον συμβούλεψε να απαντήσει στη Ρωσία «με το ίδιο νόμισμα».

«Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε» (χτυπώντας στόχους που αφορούν την ενέργεια), είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος, εννοώντας ότι η απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Οι περιορισμοί

Από την πρώτη στιγμή που η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ φρόντισαν να παρέχουν με έναν άκρως ελεγχόμενο τρόπο πυρομαχικά στο Κίεβο. Μέχρι σήμερα η Αμερική παρέχει απρόσκοπτα ρουκέτες MLRS που εκτοξεύονται από το σύστημα HIMARS. Πρόκειται για τακτικά όπλα με βεληνεκές μέχρι 60 χλμ.

Τόσο η κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ -μέχρι σήμερα- έχουν αρνηθεί στην Ουκρανία όπλα όπως τα Tomahawk με εμβέλεια μεγαλύτερη των 1.000 χλμ, ακόμα και πυραύλους ATACMS με βεληνεκές μόλις 300 χλμ. Τα μόνα όπλα μακρού πλήγματος στη φαρέτρα του Κιέβου παραμένουν οι ευρωπαϊκοί Storm Shadow/Scalp-EG, αλλά και οι εγχώρια κατασκευασμένοι Neptune.